"1923" wird um eine zweite Staffel verlängert. Die Serie mit Helen Mirren und Harrison Ford brachte Paramount+ in Staffel eins Erfolge ein.

"1923" geht offiziell in die Verlängerung. Die zweite Prequel-Serie zum US-Megaerfolg "Yellowstone" bekommt eine zweite Staffel, wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet . Die erste Staffel erschien am 18. Dezember in den USA bei Paramount+ und war die meistgesehene Premiere des Streamingdienstes in den USA überhaupt. "Es gibt noch mehr Geschichten zu erzählen", heißt es auf dem offiziellen Twitter-Account von Paramount+ zur zweiten Staffel.

Darum geht es in "1923"

"1923" spielt im Jahr aus dem Titel. Eine neue Generation der "Yellowstone"-Familie Dutton steht im Mittelpunkt der Prequelshow. Die Serienstars Helen Mirren (77) und Harrison Ford (80) verkörpern das Ehepaar Cara und Jacob Dutton. Als ihr böswilliger, wohlhabender Nachbar Donald Whitfield (Timothy Dalton, 76) das Land der Duttons an sich reißen will, müssen diese um die Farm ihrer Familie kämpfen.

Ford spielt einen Vorfahren der in "Yellowstone" von Kevin Costner (68) gespielten Figur John Dutton III. Paramount+ hatte zuvor schon die Prequelserie "1883" mit Tim McGraw (55), Faith Hill (55) und Sam Elliott (78) in den Hauptrollen veröffentlicht. Sie spielt ebenfalls im titelgebenden Jahr.