König Charles III. (r.) will seinen 75. Geburtstag offenbar zunächst in kleiner Runde feiern.

Die ersten royalen Geburtstagsgrüße für König Charles III. trudeln ein. Eine Person kam sogar noch Prinz William zuvor.

König Charles III. durfte an diesem Dienstag (14. November) 75 Kerzen auf seiner royalen Geburtstagstorte auspusten. Die ersten Glückwünsche seiner königlichen Familie trudelten bereits in den sozialen Netzwerken ein. Sein Sohn Prinz William (41) und dessen Ehefrau Prinzessin Kate (41) veröffentlichten auf dem gemeinsamen Instagram-Account eine dreiteilige Bilderstrecke zu Ehren des Geburtstagskindes.

Auf dem ersten Bild sitzen Charles und William in Ski-Montur und bestens gelaunt auf einer Holzbank im Schnee, einen Arm haben sie auf der Schulter des jeweils anderen. Dass das Bild schon einige Jahre auf dem Buckel hat, ist nicht zuletzt an der vollen Haarpracht von William zu erkennen. Dazu schrieben der Prinz und die Prinzessin von Wales: "Wir wünschen Seiner Majestät dem König einen wunderschönen 75. Geburtstag." Es folgt ein aktuelles Bild des Monarchen sowie eines, auf dem William und Kate sowie die drei gemeinsamen Kinder George (10), Charlotte (8) und Louis (5) sowie König Charles und Königin Camilla (76) gemeinsam in die Kamera grüßen.

Noch etwas früher hatte sich Sarah Ferguson (64), die Ex-Frau von Charles' Bruder Prinz Andrew (63), via Instagram an den König gewandt. Sie veröffentlichte ein schwarz-weißes Bild von Charles III. und schrieb: "Ich wünsche Seiner Majestät König Charles III. den schönsten aller Geburtstage. Lang lebe der König."

Schon einen Tag zuvor gab es Kuchen

Einen Tag zuvor hatte König Charles III. schon mit mehreren Gästen und einer dreistöckigen Torte bei einer kleinen Teeparty auf dem Landsitz Highgrove House in Gloucestershire vorgefeiert. Der Einladung waren laut der britischen BBC unter anderem der Koch Raymond Blanc (73), der Sänger Leee John (66) und Moderator Jay Blades (53) gefolgt.

An seinem Ehrentag selbst möchte Charles offenbar nicht allzu groß feiern. Britischen Medienberichten zufolge wolle er seinen Geburtstag mit seinen Liebsten im Londoner Clarence House verbringen - mit der Familie und engen Freunden. Sein zweiter Sohn, Prinz Harry (39), wird dann voraussichtlich nicht dabei sein.