Leicht nervös, aber mit großer Freude trat Keanu Reeves zum ersten Mal seit 20 Jahren mit seiner Band Dogstar vor einem Live-Publikum auf.

Auch Hollywood-Superstars können nervös werden. Etwa, wenn sie zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder als Musiker vor einem Live-Publikum auftreten. Keanu Reeves (58), der dank Filmen wie "Matrix" und "John Wick" längst zur obersten Riege der Traumfabrik zählt, performte am vergangenen Wochenende auf dem Napa Valley's BottleRock Festival erstmals seit zwei Jahrzehnten wieder mit seiner Indie-Rockband Dogstar. Doch erst, nachdem ihm sein Bandkollege Robert Mailhouse (61) die Nerven beruhigt hatte, wie der Star dem "San Francisco Chronicle" verriet.

Schlagzeuger Mailhouse sei "super positiv" gewesen. "Er sagte zu mir: 'Hör auf die Musik, sei einfach präsent im Song - von da ab wird alles laufen." Reeves beherzigte offenbar diesen Tipp, denn auf der Bühne wirkte er wie in seinem zweiten Element. Gemeinsam mit Gitarrist Bret Domrose (54) performte das Trio Songs der ersten beiden Alben "Our Little Visionary" (1996) und "Happy Ending" (2000) sowie neue Lieder aus dem anstehenden dritten Album.

Dass es zum Comeback kommen wird, hatte die Band Ende April dieses Jahres verkündet. Damals teilte die Gruppe bei Instagram ein Hinter-den-Kulissen-Bild von einem Fotoshooting in Los Angeles. "Bald gibt es aufregende Neuigkeiten. Danke, dass ihr so geduldig seid", hieß es im beigefügten Kommentar.

Privat traten sie schon zusammen auf

Die Band schrieb bereits Ende 2022 zu mehreren Bildern, auf denen auch der Schauspieler zu sehen ist, dass ein neues Dogstar-Album gerade fertig abgemischt werde. Kurz darauf traten Reeves und seine Bandkollegen dann schon bei einem Privatkonzert für alle auf, "die unser neues Album möglich gemacht haben". Wann genau die neue Platte erscheint, steht noch nicht fest.

Dogstar hatten sich Mitte der 90er Jahre in Los Angeles geformt. Also gerade, als der Hollywood-Stern von Reeves mit Filmen wie "Speed" aufging. Spätestens, als 1999 "Matrix" folgte, geriet das Bandleben für den heute 58-Järigen zunehmend in den Hintergrund - bis jetzt.