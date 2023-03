Mit "Boston Strangler" kommt eine weitere Verfilmung eines wahren Kriminalfalls auf die Bildschirme. Auch diese Thriller sind sehenswert.

Seit Jahren floriert das True-Crime-Genre beständig in Podcasts, Dokumentarserien und -Filmen sowie fiktionalen Produktionen. Zuletzt gelang dem Streamingdienst Netflix mit der Miniserie "Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" ein Megaerfolg, der für einen echten Hype sorgte. Auch in den folgenden Serien und Filmen stehen die Machenschaften eines kaltblütigen Killers im Mittelpunkt.

"Boston Strangler", ab 17. März auf Disney+

"Fluch der Karibik"-Star Keira Knightley (37) spielt die Hauptrolle im Crime-Thriller "Boston Strangler", der am 17. März auf dem Streamingdienst Disney+ erscheint. Im Film von Autor und Regisseur Matt Ruskin geht es um einen wahren Kriminalfall, der zwischen 1962 und 1964 die US-Metropole Boston in Atem hielt: 13 alleinstehende Frauen wurden in ihren Wohnungen von einem unbekannten Angreifer überfallen, in den meisten Fällen sexuell angegriffen und schließlich erdrosselt.

Als der mysteriöse Mörder immer mehr Opfer fordert, nimmt sich die Reporterin Loretta McLaughlin (Knightley) des Falles an. McLaughlin schreibt eigentlich für das Lifestyle-Ressort ihrer Zeitung, doch beginnt sie unter großem persönlichem Risiko und dem Einsatz ihres eigenen Lebens gemeinsam mit ihrer Kollegin und Vertrauten Jean Cole (Carrie Coon, 42) Nachforschungen anzustellen, um den Mörder zu überführen. Behindert werden die beiden mutigen Frauen bei ihrer Arbeit durch Korruption und den in der damaligen Zeit vorherrschenden, allgegenwärtigen Sexismus.

"Mord im Auftrag Gottes", Disney+

In der bereits Ende letzten Jahres erschienenen Miniserie "Mord im Auftrag Gottes" untersucht der mormonische Detective Jeb Pyre (Andrew Garfield, 39) einen grausamen Doppelmord, der sich so tatsächlich im Jahr 1984 in einem Vorort von Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah ereignet hat. Dort sind die junge Mutter Brenda Wright Lafferty (Daisy Edgar-Jones, 24) und ihre kleine Tochter Erica brutal ermordet worden. Bei seinen Ermittlungen stellt der gläubige Polizist fest, dass im Umfeld der Familie Lafferty die Lehren des mormonischen Glaubens besonders streng befolgt werden. Bald schon beginnt Pyre, seinen eigenen Glauben infrage zu stellen.

Neben den bereits Erwähnten wirken in "Mord im Auftrag Gottes" der aus "Avatar: The Way of Water" bekannte australische Darsteller Sam Worthington (46) und Marvel-Star Wyatt Russell (36) mit. Hinter der von der Kritik einhellig gelobten Miniserie steckt als Schöpfer und Showrunner Dustin Lance Black (48), der für sein adaptiertes Drehbuch zum Film "Milk" im Jahr 2009 mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.

"In with the Devil", Apple TV+

Die Miniserie "In with the Devil" (Originaltitel: "Black Bird") nimmt sich eines weiteren, unfassbar anmutenden realen Kriminalfalls an: Der Drogenhändler Jimmy Keene (Taron Egerton, 33) wird zu einer Haftstrafe von zehn Jahren ohne die Chance auf Bewährung verurteilt. Vom FBI erhält er das Angebot, straffrei auszugehen, wenn er sich in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegen lässt, um dort dem mutmaßlichen Serienmörder Larry Hall (Paul Walter Hauser, 36) ein Geständnis zu entlocken. Hall steht im Verdacht, 14 Frauen auf grausame Art entführt, sexuell missbraucht und ermordet zu haben. Keene nimmt das Angebot an.

Auf der Kritiken-Sammelseite Rotten Tomatoes steht "In with the Devil" aktuell bei einem exzellenten Score von 97 Prozent positiver Kritiken. Autor Dennis Lehane (57), der in der Vergangenheit bereits die Vorlagenromane zu den Erfolgsfilmen "Mystic River" (2003) und "Shutter Island" (2010) verfasste, fungierte als Serienschöpfer und Showrunner.

"The Patient", Disney+

Der Therapeut Alan Strauss (Steve Carell, 60) wird von seinem Patienten Sam Fortner (Domhnall Gleeson, 39) gefangen gehalten. Fortner gibt sich als Serienmörder zu erkennen. Sein Therapeut soll ihm seine Mordlust austreiben. In der Gefangenschaft beginnt Strauss jedoch, sich in seiner eigenen Vergangenheit und seinen verdrängten Problemen zu verlieren. Vor allem der nicht lange zurückliegende Tod seiner Ehefrau Beth (Laura Niemi, 56) beschäftigt ihn sehr. Bei seinen Therapiebemühungen stellt Strauss erschrocken fest, wie tief Fortners Zwang zu morden in ihm verwurzelt ist. In der Folge ist der Therapeut nicht nur bemüht, weitere Opfer zu verhindern, sondern will naturgemäß auch sein eigenes Leben retten. Hinter der von der Kritik positiv aufgenommenen Miniserie steckt mit Joe Weisberg der Serienschöpfer von "The Americans".

"German Crime Story: Gefesselt", Amazon Prime Video

Die deutsche True-Crime-Serie "German Crime Story: Gefesselt" dreht sich um den sogenannten Hamburger "Säurefassmörder" Raik Doormann (Oliver Masucci, 54), der zwischen 1986 und 1991 drei Frauen entführte und zwei von ihnen tötete. Die engagierte Kriminalkommissarin Nela Langenbeck (Angelina Häntsch, 39) kommt Doormann auf die Spur, und setzt alles daran, ihm die zwei Morde nachzuweisen, für die er vor Gericht noch nicht verurteilt worden ist. Bei ihren Ermittlungen muss sich Langenbeck auch gegen den Widerstand ihrer männlichen Kollegen durchsetzen, und stellt teilweise in ihrer Freizeit auf eigene Faust Nachforschungen an.

Neben dem packenden True-Crime-Fall zeichnet "German Crime Story: Gefesselt" das Bild einer bundesdeutschen Gesellschaft, die zu Beginn der 1990er Jahre noch zutiefst frauenfeindlich eingestellt ist. Deutsche Kritiker lobten einhellig das Spiel von Hauptdarsteller Masucci ("Werk ohne Autor", "Er ist wieder da", "Dark").

"Candy: Tod in Texas", Disney+

Die Miniserie "Candy: Tod in Texas" handelt von der realen Mörderin Candy Montgomery (73), die ihre Nachbarin Betty Gore auf brutale Art mit 41 Axthieben tötete, da sie eine Affäre mit deren Ehemann führte. Hauptdarstellerin Jessica Biel (40) verkörpert auf durchdringende Weise die Hausfrau und Mutter Candy Montgomery, die im Jahr 1980 ein auf den ersten Blick perfektes Leben zu führen scheint. Ihr Opfer Betty Gore wird gespielt von der neuseeländischen Darstellerin Melanie Lynskey ("The Last Of Us", "Don't Look Up", 45). Die Miniserie bietet eine faszinierende psychologische Charakterstudie ihrer Hauptfigur, und wirft daneben einen bestechenden Blick auf die Abgründe einer typischen US-Vorstadt. In späteren Episoden entwickelt sich "Candy: Tod in Texas" zum nicht minder fesselnden Gerichtsdrama.

"The Devil All the Time", Netflix

Der starbesetzte Thriller "The Devil All the Time" erzählt eine überaus düstere Geschichte, die in den USA der Nachkriegsjahrzehnte angesiedelt ist. Ein von Riley Keough (33) und Jason Clarke (53) gespieltes Serienmörder-Pärchen ermordet im Film von Regisseur Antonio Campos (50) auf grausame Weise Anhalter, während die junge Hauptfigur Arvin ("Spider-Man"-Star Tom Holland, 26) gleich mehrere Schicksalsschläge zu verkraften hat. "Batman"-Darsteller Robert Pattinson (36) verkörpert in dem Film einen Prediger, der sich wiederholt an jungen Frauen vergeht. Kritiker lobten an "The Devil All the Time" besonders die starken Performances der namhaften Darstellerinnen und Darsteller sowie die unvorhersehbare, wendungsreiche Geschichte.

"Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer", Netflix

Die Serienkiller-Serie "Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" sorgte im Herbst 2022 auf dem Streamingdienst Netflix für Aufsehen. Hinter der Show über den mörderischen Jeffrey Dahmer (1960-1994) steckt mit Ryan Murphy (57) der Serienschöpfer von "American Horror Story" (seit 2011, auf Disney+ abrufbar). Der reale Jeffrey Dahmer lernte seine Opfer vornehmlich in Bars und Clubs kennen, tötete die jungen Männer auf bestialische Weise, zerstückelte ihre Körper und nahm sexuelle Handlungen an den Leichen vor. Hauptdarsteller Evan Peters (36) verkörpert den brutalen Mörder in der Netflix-Serie auf fesselnde Art.