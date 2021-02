Nach nur einer Staffel ohne Anna Faris endet die Serie "Mom" endgültig. Die letzte Folge wird in den USA im Mai ausgestrahlt.

Die US-Sitcom "Mom" endet nach acht Staffeln. Damit kommt das Finale der Serie nur eine Staffel nach dem Ausstieg von Anna Faris (44). Sie spielte einen Teil des Mutter-Tochter-Duos, das im Mittelpunkt der TV-Show stand, Oscarpreisträgerin Allison Janney (61) war als ihre Mutter zu sehen. In den USA läuft die letzte Folge bereits Anfang Mai.

In einem Statement zum Ende der Serie heißt es laut "Entertainment Tonight" von den Showrunnern: "In den letzten acht Jahren hatten wir die große Ehre, diese wunderbaren Charaktere zum Leben zu erwecken und ihre Probleme und Erfolge jede Woche mit Millionen von Zuschauern zu teilen. Von Anfang an wollten wir Geschichten über die Genesung von Alkoholismus und Sucht erzählen, die in einer Comedyserie selten gezeigt werden." Auch Allison Janney bedankte sich auf Instagram bei ihren Serienkollegen und den Fans, und erklärte, es sei für sie "eine große Ehre" gewesen, in der Show mitzuwirken.

Überraschender Ausstieg von Anna Faris 2020

"Mom" erhielt zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem gewann Janney zwei Primetime Emmy Awards (2014 und 2015) als beste Nebendarstellerin in einer Comedyserie. Im September 2020 hatte Anna Faris überraschend ihren Abschied von der Serie bekannt gegeben. In einem Statement erklärte sie, die vergangenen Jahre mit "Mom" hätten zu den erfüllendsten und bereicherndsten ihrer Karriere gezählt. Für sie gehe nun die Reise als Schauspielerin weiter. Sie wolle "neue Möglichkeiten verfolgen".