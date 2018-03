Die ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" muss sich nach fast 13 Jahren von einem seiner bekanntesten Gesichter verabschieden. Schauspielerin Mona Seefried (60), die den Fans für immer als Hoteleigentümerin Charlotte Saalfeld in Erinnerung bleiben dürfte, verlässt die Serie. Das gab der Sender am Montag in einer Pressemitteilung bekannt.

In Folge 2921 (voraussichtlicher Sendetermin: 16. Mai 2018) wird sie ein letztes Mal als Charlotte Saalfeld zu sehen sein. Damit geht eine Ära zu Ende: Seit der ersten Folge gehört die gebürtige Wienerin zum Hauptcast der Telenovela. "Mir ist die Entscheidung nicht leicht gefallen", so Seefried zu ihrem Ausstieg. "Aber nach so vielen Jahren ist es nun Zeit für etwas Neues. Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge."

Doch wie werden die letzten Tage ihrer Rolle aussehen? Nach dem Mord an ihrer Schwester Beatrice und der schweren Zeit in Untersuchungshaft schöpft Charlotte Saalfeld (Seefried) in Afrika neue Kraft, um das Geschehene hinter sich zu lassen. Als sie aus Tansania zurückkehrt, hofft ihr Mann Werner (Dirk Galuba) auf einen gemeinsamen Neuanfang im "Fürstenhof" - doch nach allem, was passiert ist, fühlt sich Charlotte in ihrem Zuhause fremder, denn je...

"Man soll gehen, wenn es am schönsten ist"

Seefrieds Rolle der Hoteleigentümerin war von zahlreichen Höhen und Tiefen geprägt. Ein echtes Geschenk für die österreichische Schauspielerin: "Ich durfte mit Charlotte alles erleben, was eine Figur in einer Serie erleben kann, und darüber bin ich sehr dankbar. Es heißt bekanntlich, man soll gehen, wenn es am schönsten ist - und genau das tue ich."

Die Bavaria-Fiction-Produktion lässt Mona Seefried schweren Herzens ziehen. "Ich danke Mona für ihre langjährige Mitarbeit und die großartige Charlotte Saalfeld. Sie ist ein Urgestein von ' Sturm der Liebe' und wird uns fehlen. Ich wünsche ihr alles Gute und spannende, neue Projekte", so Produzentin Bea Schmidt.