Als im vergangenen August Chemnitz zum Schauplatz rechtsextremer Ausschreitungen wurde und sich Hunderttausende unter dem Hashtag #wirsindmehr zu Weltoffenheit bekannten, sagte Tobias Burdukat : "Wir sind gar nicht mehr, hier im Osten."

Er musste es wohl wissen, schließlich wuchs er in der sächsischen Proivnz auf und arbeitet heute in Grimma als Jugendsozialarbeiter. Hier fehlt es oftmals an Perspektive, junge Menschen ziehen weg. Gleichgesinnte kennen zulernen und eine alternative Jugendkultur zu etablieren fällt schwer. In dieses Vakuum stoßen nicht selten Rechtsextreme, unter anderem die sogenannten "Identitäre Bewegung". Sie, so berichtet Burdukat, treten professionell auf, haben eine professionelle Medienarbeit – und ziehen Jugendliche dementsprechend an. Doch ans Aufgeben denkt er nicht.

In seinem Beruf wird er Tag für Tag damit konfrontiert, wie verfänglich rassistische Ideologien und Nationalismus für Heranwachsende sind. An welchen Hebeln angesetzt werden muss, damit Jugendliche tolerant und weltoffen werden und wie beschwerlich die Arbeit ist, wenn er immer wieder um die Finanzierung bangen und Angriffe befürchten muss, erzählt er im Podcast.

Die Autoren des Podcasts Der Podcast MONO wird von den beiden Journalisten Jan Karon, 26, und Tassilo Hummel, 27, produziert. Karon schrieb in Vergangenheit u.a. für ZEIT ONLINE, das ZDF oder die VICE. Hummel arbeite für Zeitungen und Fernsehen und ist aktuell Redakteur bei der Nachrichtenagentur Reuters.

Das sagen die Autoren des Podcasts übe die Folge:

"Burdukats Lebensfreude und Enthusiasmus sind beeindruckend, obwohl seine Arbeit einem Kampf gegen Windmühlen gleichkommt. Als wir ihn in Grimma besuchten, zeigte er sich als wahrhafter Idealist, der an das Gute in Jugendlichen glaubt – und mit seiner Arbeit einen gesellschaftlichen Beitrag leisten will."

