Martin Busley hat eine besondere Begabung: Er kann Netzpläne analysieren, Abfahrtszeiten verinnerlichen und Anschlussverbindungen nachvollziehen. Wenn er von seinen minutiös durchgeplanten Zugreisen quer durch Deutschland erzählt, fangen Busleys Augen an zu leuchten. In seinem Privat- und Berufsleben fehlte Busley hingegen lange die Orientierung. Denn Busley leidet am Asperger Syndrom, einer Autismusform, bei der Sinnesreize anders verarbeitet werden, wodurch die Betroffenen oftmals spezielle Interessen und Abneigung entwickeln.

In der Schule und an der Uni eckte Busley an, erntete Unverständnis - und wusste lange Zeit nicht, wieso. In MONO, dem Podcast von Deezer in Kooperation mit stern, erzählt er von seinem ungewöhnlichen Alltag. Zum Welt-Autismus-Tag am 2. April veröffentlichen wir die Folge noch einmal.

Und das sagen die Autoren über die Folge:

"Kennengelernt haben wir Martin über Steffi Lawitzke von der SAP. Sie leitet das dortige Autismus-Programm und sitzt das gesamte Interview als Unterstützung für Martin mit am Tisch. Im Sitz des größten deutschen Softwarekonzerns arbeiten neben Martin noch ein Dutzend weiterer Autisten. Sie verwalten Software, knacken Codes, finden in mühsamster Kleinarbeit den Fehler im Skript. Über seinen Selbstfindungsprozess und den ungewöhnlichen Weg zu einem glücklichen Berufsleben erzählt Martin Busley in der vierten Folge von Mono – Meine Geschichte."

Autoren: Jan Karon und Tassilo Hummel

Sounddesign: Erhan Kobak

