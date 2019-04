Vitali Klitschko war vieles in seinem Leben: das Gesicht einer Milchschnitten-Werbung, ukrainisch-russischer Migrant in Deutschland, Profisportler und Box-Weltmeister im Schwergewicht. Seit 2014 ist er aber auch der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

Die Autoren des Podcasts MONO haben den 47-Jährigen im Rathaus von Kiew besucht und über den Weg in die Berufspolitik, sein damaliges und heutiges Leben, russische Aggressionen in der Ukraine und die Propagandamittel Wladimir Putins gesprochen. Klitschko selbst hinterließ im Gespräch eine kleine Visitenkarte, mit der er sich für kommende Aufgaben bewerben will. Er möchte in jede Kleinstadt und in jedes Dorf der Ukraine "den gleichen Lebensstandard wie in Kiew bringen", sagte Klitschko, "das ist meine Mission."

Die Autoren des Podcasts Der Podcast MONO wird von den beiden Journalisten Jan Karon, 26, und Tassilo Hummel, 27, produziert. Karon schrieb in Vergangenheit u.a. für ZEIT ONLINE, das ZDF oder die VICE. Hummel arbeite für Zeitungen und Fernsehen und ist aktuell Redakteur bei der Nachrichtenagentur Reuters.

"In Kiew haben wir einen interessierten und gut gelaunten Vitali Klitschko getroffen. Im Interview merkten wir, wie ernst er es meint: Die Bedrohungen durch Putins Russland stellen für ihn und seine Bevölkerung ein existenzielles Problem dar; aus seinen Ambitionen für höhere politische Ämter machte er kein Geheimnis. Im Gespräch mit vielen Einwohnern seiner Stadt ergab sich uns ein differenzierteres Bild: Es gibt Leute, die Klitschko als Bürgermeister wertschätzten, aber auch solche, die ihn für einen schlechten Politiker halten, der nur auf Grund seines Statuses und Bekanntheitsgrades so weit kommen konnte."

