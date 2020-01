Der erste Trailer zu "Morbius" ist da. In der Comicverfilmung spielt Superstar Jared Leto (48) den Biochemiker Michael Morbius. Dieser leidet an einer seltenen Blutkrankheit. Das Heilmittel, das er für sich entwickelt, macht ihn zu einem Vampir-Wesen. "Erhöhte Kraft und Geschwindigkeit, Fähigkeit der Echoortung - und ein übermächtiges Verlangen nach Blut", heißt es in den ersten Ausschnitten, die die Fans nun zu sehen bekommen.

Neben Letos erstem Auftritt als Morbius gibt der Trailer aber noch weitere interessante Hinweise. Der Vampir scheint in der gleichen Welt zu leben wie Tom Hollands (23) Spider-Man. In einer Szene ist ein Graffiti von Spider-Man zu sehen, über das Bild ist das Wort "Mörder" geschmiert worden. Ein Hinweis auf das Ende von "Far From Home"?

Achtung, Spoiler!

In der Mid-Credit-Szene von "Spider-Man: Far From Home" stellt der Herausgeber des "DailyBugle", J. Jonah Jameson (J. K. Simmons), Spider-Man als den Mörder von Mysterio (Jake Gyllenhaal) hin. Das Wandbild aus dem "Morbius"-Trailer könnte sich auf diese Szene beziehen. Und es gibt noch eine Verbindung: Michael Keaton (68) taucht ebenfalls in "Morbius" auf. In "Spider-Man: Homecoming" war der Schauspieler als Bösewicht Adrian Toomes alias Vulture mit dabei.

"Michael Morbius hat es satt, den Gutmenschen zu spielen. Wie geht's, Doc", ruft Vulture diesem in dem neuen Trailer zu. Ob die zwei sich am Ende zusammentun, erfahren die Fans ab dem 30. Juli 2020. Dann kommt der Film von Daniel Espinosa (42) in die deutschen Kinos.