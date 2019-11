Die beliebte Krimireihe "Mordkommission Istanbul" (Das Erste, seit 2008) mit Erol Sander (51) als Kommissar Mehmet Özakin wird eingestellt. Die ARD Degeto bestätigte auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news einen entsprechenden "Bild"-Bericht. Doch nicht etwa nachlassende Quoten stecken hinter dem Aus für die Filme: "Die 'Mordkommission Istanbul' war über viele Jahre eines unserer Erfolgsformate im Ersten. Seit 2008 haben wir die Krimireihe produziert, doch die Welt, in der wir Kommissar Özakin seinerzeit angesiedelt haben, existiert seit einiger Zeit so nicht mehr", heißt es vom Sender. Angesichts der politischen Lage wurden die letzten Filme nicht mehr in Istanbul gedreht.

Ausdrücklicher Dank

"Der Abschied von 'Mordkommission Istanbul' fällt nicht leicht", sagt Christine Strobl, Geschäftsführerin der ARD Degeto, und bedankt sich zu allen Seiten: "Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich bei Erol Sander, Produzentin Regina Ziegler und dem gesamten Team vor und hinter der Kamera für das Engagement und die erfolgreiche Zusammenarbeit und bei den Zuschauern für ihre Treue bedanken."

International bis zum Schluss

Strobl hebt in ihrem Statement außerdem den internationalen Ansatz des Formats hervor: "Wir sind stolz darauf, eine deutsch-türkische Reihe über eine so lange Zeit erzählt zu haben." Während die jüngsten Folgen allerdings schon nicht mehr in der Türkei, sondern in Thailand entstanden waren, geht es für die letzten Ausgabe sogar ins südliche Afrika: "Zum Abschluss dieser besonderen Krimireihe ermittelt Kommissar Mehmet Özakin noch einmal außerhalb der Türkei, in Südafrika. Die Dreharbeiten sind für 2020 geplant", gibt der Sender bekannt.