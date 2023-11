Rap-Legende Moses Pelham will seine Karriere auf der Bühne beenden. Zuvor gibt es aber ein letztes Album und eine Abschiedsshow.

Rap-Legende Moses Pelham (52) hat seinen Abschied von der Bühne angekündigt. Der Künstler arbeite gerade an seinem letzten Studioalbum, welches im Herbst des kommenden Jahres erscheinen werde, heißt es in einer Mitteilung dazu. Das Album werde den Titel "Letzte Worte" tragen. Weiter wurde mitgeteilt, Moses Pelham werde mit seiner Band unter dem Titel "Letzte Worte live in Frankfurt" am Samstag, den 21. Dezember 2024 in der Frankfurter Batschkapp sein finales Konzert geben. Am Abend davor spielt er dort ebenfalls.

"Es ist mir ein persönliches wie künstlerisches Anliegen, mein Werk vernünftig zu Ende zu bringen und nach meinen Vorstellungen zu vollenden", wird der Rapper zitiert. "Ich möchte, dass wir diese letzten Male, die wir so zusammenkommen, bewusst zelebrieren."

Moses Pelham startete früh seine Karriere

Frankfurt ist die Heimatstadt von Moses Pelham, der als Deutsch-Rap-Pionier gilt. Er soll bereits als Teenager angefangen haben, zu rappen und war früh erfolgreich. 1993 gründete er zusammen mit Thomas Hofmann die Hip-Hop-Formation Rödelheim Hartreim Projekt, trotz großen Erfolgs löste sich die Band nach zwei Studioalben auf. 1998 erschien dann Pelhams erstes Soloalbum "Geteiltes Leid 1". Er arbeitet auch erfolgreich als Produzent, in der Vergangenheit unter anderem mit Sabrina Setlur (49).

Zudem moderierte Moses Pelham bereits im Radio, war Jurymitglied der Castingshow "X Factor" sowie Teilnehmer der vierten Staffel der Sendung "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert".

Langer Rechtsstreit mit der Band Kraftwerk

Moses Pelham machte zudem Schlagzeilen durch einen jahrelangen Streit mit der Band Kraftwerk. Ein Stück Pelhams, das für Sabrina Setlur produziert wurde, enthielt ein Zwei-Sekunden-Sampling einer Rhythmussequenz eines Liedes von Kraftwerk. Kraftwerk-Mitglieder klagen dagegen seit 1999.