Justin Bieber könnte bei den MTV Europe Music Awards der Abräumer des Abends werden. Der Kanadier ist insgesamt acht Mal nominiert.

Die Preisverleihung für die MTV Europe Music Awards findet am 14. November in Ungarn statt. Das Event wird in der Papp László Budapest Sportaréna steigen. Jetzt hat MTV die Liste der Nominierten bekannt gegeben. Justin Bieber (27) führt diese mit acht Nominierungen an. Er ist unter anderem als Bester Künstler und in den Kategorien "Best Video" und "Best Song" nominiert. In letzterer hat er sogar zwei Mal die Chance auf einen Preis. Auf Bieber folgen Doja Cat (25) und Lil Nas X (22) mit jeweils sechs Nominierungen. Ed Sheeran (30), Olivia Rodrigo (18) und The Kid Laroi (18) wurden jeweils fünf Mal in Kategorien gewürdigt.

Das sind die Nominierten für "Best German Act"

Über eine Nominierung als "Best German Act" dürfen sich Alvaro Soler (30), Badmómzjay (19), Provinz, Tokio Hotel und Zoe Wees (19) freuen. In der Schweiz sind Arma Jackson, Gjon's Tears, Loredana (26), Monet192 und Stefanie Heinzmann (32) nominiert. Bis 10. November kann nun online abgestimmt werden.