Am 5. November werden die MTV EMAs in Paris verliehen. Jetzt steht fest, wer für den "Best German Act" nominiert ist.

Wer wird dieses Jahr einen MTV Europe Music Award mit nach Hause nehmen? An diesem Mittwoch (4. Oktober) wurden die Nominierungen für die Preisverleihung am 5. November bekannt gegeben. US-Popstar Taylor Swift (33) sahnt mit sieben Nennungen in den Hauptkategorien die meisten Nominierungen ab. Sie hat unter anderem Chancen in den Kategorien "Best Artist", "Best Song" und "Best Video". Olivia Rodrigo (20) und SZA (33) sind jeweils sechsmal nominiert. Doja Cat (27), Måneskin, Miley Cyrus (30) und Nicki Minaj (40) folgen mit jeweils vier Nominierungen.

Rap-Genre stark vertreten

Als "Best German Act" sind die Rapper Apache 207 (25), Kontra K (36), Luciano (29) und Ski Aggu (25) sowie die Sängerinnen Nina Chuba (24) und Ayliva (25) nominiert. In der Kategorie "Best Swiss Act" gehen zudem Sängerin Danitsa (28), Sänger Gjon's Tears (25), Rapperin KT Gorique (32) und die Rapper Monet192 (26) und Stress (46) ins Rennen. Ab diesem Mittwoch bis zum 31. Oktober können Fans auf der MTV-Webseite für ihre Favoriten abstimmen.

Nachdem die MTV Europe Music Awards 2022 in Düsseldorf stattfanden, werden die Preise 2023 zum ersten Mal seit 1995 wieder in Paris verliehen. Das Event im Paris Nord Villepinte wird live auf Pluto TV zu sehen sein und ist auf Paramount+ abrufbar.

Bruce Gilmer, President of Music, Music Talent, Programming & Events des Musiksenders, erklärte bei der Bekanntgabe des Veranstaltungsortes im vergangenen Mai: "Die MTV EMAs sind eine der größten Musiknächte der Welt, und auch in diesem Jahr werden wir wieder ikonische Auftritte zeigen und die hellsten Stars aus der Musik ehren. Paris ist eine kulturell herausragende Stadt, die für ihre unglaubliche Musik, Kunst und Mode gefeiert wird. Bei der diesjährigen Show werden wir die größten Talente auf lokaler und globaler Ebene vereinen und Fans auf der ganzen Welt präsentieren, wie es nur MTV vermag."