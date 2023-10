Diese Promis werden die Gewinnerinnen und Gewinner bei den MTV European Music Awards 2023 verkünden und teilweise auch selbst auftreten.

Das Line-up für die MTV Europe Music Awards (EMAs) in Paris ist offiziell. In einer Presseinformation gibt Paramount bekannt, welche Künstlerinnen und Künstler bei der Show am 5. November 2023 auftreten werden. Außerdem steht fest, wer die diesjährigen Siegerinnen und Sieger in den einzelnen Kategorien live auf der Bühne bekanntgeben darf.

Auf der EMA-Bühne zu sehen ist dieses Jahr Star-DJ David Guetta (55). Sechs Awards hat er bei den EMAS in der Vergangenheit erhalten. 2023 könnten es zwei mehr werden: Er ist im Rennen in den Kategorien "Best Collaboration" und "Best Electronic". Auch die Sängerin Anne-Marie (32) wird auf der Pariser Bühne stehen und Songs ihres kürzlich veröffentlichten Albums "Unhealthy" live performen. Unterstützung bekommt die Britin von der Rapperin Coi Leray (26), mit der Anne-Marie und David Guetta den Sommerhit "Baby don't hurt me" veröffentlicht haben.

Altbekannte Gesichter auf der EMA-Bühne sind die Mitglieder der Band Thirty Seconds To Mars rund um Frontman Jared Leto (51). Die Band wird Songs ihres neuen Albums spielen und ist zudem in der Kategorie "Best Alternative" nominiert. Ihr Debüt bei den EMAs werden Sängerin Sabrina Carpenter (24) und die Schauspielerin Reneé Rapp (23) geben. Beide haben die Chance auf einen Award: Carpenter in der Kategorie "Biggest Fans", Rapp in "Best New Artist" und "Best Push".

Als "Best Australian Act" nominiert, dürfen sich Fans auch auf einen Auftritt von The Kid LAROI (20) freuen. Jung Kook (26) bringt seinen Nummer-Eins-Hit "Seven" mit auf die EMA-Bühne - und nimmt vielleicht dafür einen Award in der Kategorie "Best Song" mit nach Hause. Außerdem treten "Taki Taki"-Interpret Ozuna (31), "Calm Down"-Sänger Rema (23) und Manuel Turizo (23) auf. Während Turizo "Best Latin American Central Act" werden könnte, hat Rema in drei Kategorien die Möglichkeit auf einen Sieg.

Diese Hollywood-Stars verkünden die Gewinnerinnen und Gewinner

Die tollsten Preise sind nichts ohne eine besondere Preisübergabe. Durch den Abend führen unter anderem die "Emily in Paris"-Schauspielerinnen Lily Collins (34) und Ashley Park (32), Little-Mix-Mitglied Leigh-Anne (32) sowie Fab Morvan (57) vom 90er-Jahre-Pop-Duo Milli Vanilli. ESC-Siegerin und "Best-Nordic-Act"-Nominierte Loreen (40) wird ausnahmsweise auf der Bühne nicht singen, sondern einen Gewinner oder eine Gewinnerin verkünden. So auch die Musikerinnen Kaliii (23) und PinkPantheress (22), die ebenfalls in unterschiedlichen Kategorien nominiert sind.

Wer bekommt von ihnen einen EMA-Award überreicht? Weiterhin hoffen dürfen in den Hauptkategorien unter anderem US-Popstar Taylor Swift (33), R&B-Sängerin SZA (33), Rapperin Doja Cat (27) und die Rockband Måneskin.

Diese deutschen Acts sind nominiert

Als "Best German Act" sind die Rapper Apache 207 (25), Kontra K (36), Luciano (29) und Ski Aggu (25) sowie die Sängerinnen Nina Chuba (24) und Ayliva (25) nominiert. Bis zum 31. Oktober können Fans auf der MTV-Webseite für ihre Favoriten abstimmen.

Nachdem die MTV Europe Music Awards 2022 in Düsseldorf stattfanden, werden die Preise 2023 zum ersten Mal seit 1995 wieder in Paris verliehen. Das Event im Paris Nord Villepinte wird live auf Pluto TV zu sehen sein und ist auf Paramount+ abrufbar.