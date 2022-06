Besondere Ehre für Jennifer Lopez: Die Sängerin und Schauspielerin bekommt bei den MTV Movie & TV Awards den Generation Award verliehen.

Jennifer Lopez (52) wird eine besondere Ehre zuteil: Die Schauspielerin und Sängerin wird bei den MTV Movie & TV Awards mit dem Generation Award ausgezeichnet. "Mit dem Generation Award werden beliebte Schauspieler geehrt, deren vielfältige Beiträge in Film und Fernsehen sie zu bekannten Namen gemacht haben", heißt es laut US-Medien in einer Mitteilung.

J.Lo reiht sich damit in eine Liste großer Stars ein: Vor ihr haben unter anderem Scarlett Johansson (37), Dwayne "The Rock" Johnson (50), Chris Pratt (42), Robert Downey Jr. (57), Mark Wahlberg (50), Sandra Bullock (57) und Tom Cruise (59) den Generation Award entgegengenommen.

Erste Bekanntheit als Schauspielerin erlangte Jennifer Lopez in den 1990er Jahren in der Serie "In Living Color", in der sie als Tänzerin zu sehen war. 1997 ergatterte sie die Hauptrolle in dem Film "Selena - Ein amerikanischer Traum". Weitere Filme wie "Anaconda" (1997), "Out of Sight" (1998), "Wedding Planner - Verliebt, verlobt, verplant" (2001), "Hustlers" (2019) und zuletzt "Marry Me - Verheiratet auf den ersten Blick" (2022) folgten.

Wird Tom Holland der große Gewinner der MTV Movie & TV Awards?

Die MTV Movie & TV Awards werden am kommenden Sonntag (5. Juni) in Santa Monica, Kalifornien, verliehen. Einer der großen Gewinner des Abends könnte Tom Holland (26) werden. Der "Spider-Man: No Way Home"-Star ist gleich mehrfach nominiert - allein und zusammen mit seinen Kolleginnen sowie Kollegen. Er kann auf dem Papier für den Superhelden-Film bis zu sechs Preise ergattern.