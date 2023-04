Am 8. Mai werden in Los Angeles die MTV Movie & TV Awards vergeben. Jetzt stehen die Nominierungen fest.

Wer gewinnt die MTV Movie & TV Awards 2023, die am 8. Mai im Barker Hangar in Santa Monica vergeben werden? Das haben jetzt die Fans in der Hand, die bis 18. April auf der Internetseite vote.mtv.com für ihre Favoriten abstimmen können. Die nominierten Stars, Filme und Shows hat MTV am Mittwoch bekannt gegeben.

Erstmals bedacht wurde unter anderem Austin Butler (31) für seine Darstellung im "Elvis"-Film. Auch "Don't Worry Darling"-Star Florence Pugh (27) darf sich zum ersten Mal Hoffnung auf die MTV-Trophäe machen. Selena Gomez (30) ist sowohl für ihre Rolle in der Serie "Only Murders in the Building" als auch für die Musik-Dokumentation "Selena Gomez: My Mind & Me" nominiert. Paul Rudd (54) tritt in der Kategorie "Bester Held" in "Ant-Man & The Wasp: Quantumania" unter anderen gegen Tom Cruise (60) an. Dessen Film "Top Gun: Maverick" zählt mit den Serien "Stranger Things" und "The Last of Us" zu den Top-Nominierten in jeweils sechs Kategorien.

"Bester Film" und "Beste Show"

Als "Bester Film" sind im Rennen: "Avatar: The Way of Water", "Black Panther: Wakanda Forever", "Elvis", "Nope", "Scream VI", "Smile" und "Top Gun: Maverick". Als "Beste Show" sind nominiert: "Stranger Things", "The Last of Us", "The White Lotus", "Wednesday", "Wolf Pack", "Yellowstone" und "Yellowjackets".

Drew Barrymore führt durch den Abend

Der Abend wird in mehr als 170 Ländern ausgestrahlt. Drew Barrymore (48) moderiert die Show. Sie hat bereits dreimal einen MTV-Award gewonnen. Zuletzt wurde sie im Jahr 2020 gemeinsam mit Comedian Adam Sandler (56) als "Dynamic Duo" in der Kategorie "MTV Awards: Greatest of All Time" ausgezeichnet. Auch dieses Mal hat sie wieder die Chance auf einen Preis: Sie ist für die Moderation ihrer Sendung "The Drew Barrymore Show" nominiert.