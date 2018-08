In weniger als drei Wochen ist es so weit: Die MTV Video Music Awards 2018 werden am 20. August in der Radio City Music Hall in New York verliehen. MTV gab jetzt die diesjährigen Headliner bekannt und sorgt damit bei den Fans für Begeisterung.

So wird Pop-Star Shawn Mendes (19) seinen Megahit "In My Blood" live performen. Neben dem Kanadier tritt auch Sängerin Ariana Grande (25) auf. Sie wird ihren Song "God Is a Woman" aus ihrem neuen Album "Sweetener" zum allerersten Mal live präsentieren. Auch Rapper Logic (28) ist dabei. Er wird gemeinsam mit Ryan Tedder (39) sein neues Lied "One Day" zum Besten geben. Tedder, der bereits mit seiner Band One Republic Welthits produzierte, war auch am neuen Album von Shawn Mendes maßgeblich beteiligt.

Eine besondere Performance wird es in diesem Jahr von Superstar Jennifer Lopez (49) geben. Die Sängerin wird das erste Mal seit 2001 bei den MTV Awards zu Gast sein und neben ihrem Auftritt und zwei Nominierungen außerdem den "Michael Jackson Video Vanguard Award" entgegennehmen, den außergewöhnliche Musiker für ihr Lebenswerk erhalten.