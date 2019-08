Ladys-Night bei den diesjährigen MTV Video Music Awards: Gleich drei Künstlerinnen durften sich bei der Veranstaltung über drei Auszeichnungen freuen. Taylor Swift (29), die unlängst zur bestbezahlten Musikerin der Welt gekürt wurde, hatte wie Newcomerin Billie Eilish (17, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?") und Ariana Grande (26) dreifaches Award-Glück.

Swift machte das Rennen in den Kategorien "Video of the Year", "Video for Good" sowie "Best Visual Effects", während Eilish als "Best New Artist" und "Push Artist of the Year" jubeln durfte. Zudem gab es für die erst 17-Jährige noch den Preis für "Best Editing" ihres Songs "bad guy". Anwesend war Eilish allerdings nicht, sondern bedankte sich per Videonachricht für die Auszeichnungen.

Den wichtigen Preis als Künstler/in des Jahres sicherte sich dagegen Ariana Grande. Außerdem wurde sie noch für "Song of Summer" ("Boyfriend") sowie für "Best Art Direction" geehrt. Auch einige Herren gingen in den wichtigen Kategorien allerdings nicht leer aus. So gewann Lil Nas X (ft. Billy Ray Cyrus) für sein Lied "Old Town Road (Remix) den "Song of the Year", "Best Pop" ging an die Jonas Brothers ("Sucker").

Miley Cyrus sorgt für Gänsehautmoment

Für den Gänsehautmoment des Abends sorgte Miley Cyrus. Nach ihrer Trennung von Liam Hemsworth trat sie mit ihrem Song "Slide Away" auf, den sie kurz nach ihrem Ehe-Aus veröffentlicht hatte. "Vor langer Zeit lebten wir im Paradies", heißt es in der ersten Zeile. "Als ich eines Tages aufwachte, hatte sich alles in Staub verwandelt. Baby, wir hatten uns gefunden, aber jetzt sind wir verloren. Es ist also Zeit, loszulassen", geht es in der ersten Strophe weiter.

Es war offenkundig nicht der einzige Hinweis an diesem Abend auf die Trennung des Paares. Das Online-Promi-Portal "People" will zudem ein neues Tattoo entdeckt haben. Auf einem Foto ist auf Cyrus' linkem Arm der Schriftzug zu lesen: "Mein Kopf hatte Angst, mein Herz fühlte sich frei." Auch im MTV-Video ist das Tattoo zu erkennen.