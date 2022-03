Der Dreh für den neuen Münsteraner "Tatort: Recht, wem Recht gebührt" hat gerade begonnen. Thiel und Boerne ermitteln unter Juristen.

Thiel und Boerne ermitteln wieder: Seit vergangener Woche laufen laut WDR die Dreharbeiten für den neuen "Tatort" aus Münster. In "Recht, wem Recht gebührt" muss Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, 61) den Mord an einem jungen Anwalt klären. Er starb in derselben Nacht, in der sich ein Jugendfreund von Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 57) mit einem großen Fest in den Ruhestand verabschiedete.

Darum geht's im neuen Münster-"Tatort"

Weiter heißt es vorab über den neuen Fall des Kult-Ermittlerduos: Boerne hält eine Abschiedsrede auf seinen alten Freund Friedhelm Fabian (Jan Georg Schütte) und dessen Frau Veronika (Proschat Madani). Neben der Münsteraner Prominenz lauschen auch Kommissar Thiel, Assistentin Silke Haller (ChrisTine Urspruch) und Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) seinen Ausführungen.

Am anderen Ende der Stadt bedroht unterdessen ein unzufriedener Mandant seinen Anwalt Nikolas Weber (Hadi Khanjanpour). Als Kommissar Thiel am nächsten Morgen zu dessen Kanzlei gerufen wird, erkennt er in dem Toten sofort den Haus- und Hofanwalt von Nino Agostini (Claudio Caiolo). Dem Mafiaboss traut Thiel den kaltblütigen Mord durchaus zu. Auch würde Thiel Agostini nur zu gerne überführen und für immer hinter Gitter bringen. Doch auch der ehemalige Kompagnon des Toten, Erik Nowak, macht sich verdächtig. Er verbrachte die letzten Wochen in einer psychiatrischen Klinik und ist just zu Besuch auf dem Bauernhof seines Vaters.

In der Rechtsmedizin kämpft Prof. Boerne währenddessen mit den Folgen der vergangenen Nacht. Es war spät geworden bei der Abschiedsfeier und Silke Haller entgeht nicht, dass Boerne fast mehr über den Weggang von Veronika Fabian trauert als über den seines Jugendfreundes Friedhelm. Der wird allerdings plötzlich entführt...

Jubiläum für Münster-"Tatort"

Das Drehbuch zum 42. "Tatort" aus Münster stammt von Benjamin Hessler, Regie führt Janis Rebecca Rattenni. Die Dreharbeiten laufen dem Sender zufolge noch bis zum 7. April 2022 in Münster, Köln und Umgebung. "Recht, wem Recht gebührt" soll noch im Jubiläumsjahr 2022 im Ersten zu sehen sein. Das "Tatort"-Team aus Münster feiert in diesem Jahr 20. Geburtstag. Am 20. Oktober 2002 löste Kommissar Frank Thiel zusammen mit dem Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne seinen ersten Fall "Der dunkle Fleck" in Münster. Die beiden gelten als Quotenkönige und beliebteste Ermittler in der Krimireihe.