Professor Boerne (Jan Josef Liefers, l.), die Oberbürgermeisterin der Stadt Münster (Nicola Gründel) und Autor Stan Gold (Detlev Buck) in "Tatort: Der Mann, der in den Dschungel fiel".

Der Münster-"Tatort" mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers geht noch vor Weihnachten in die nächste Runde - diesmal mit Stargast Detlev Buck.

Fans können sich auf einen neuen Münster-"Tatort" mit Gaststar Detlev Buck (60) freuen. Der neue Fall soll in der Vorweihnachtszeit ausgestrahlt werden. Das Erste wird "Tatort: Der Mann, der in den Dschungel fiel" am 10. Dezember wie gewohnt ab 20:15 Uhr zeigen, wie nun bekannt wird.

Die Dreharbeiten für den 44. Film mit Jan Josef Liefers (59) und Axel Prahl (63) als Professor Boerne und Kommissar Thiel fanden Anfang 2023 in Münster, Köln und Umgebung statt, wie die ARD vor mehreren Monaten bereits mitteilte. Einen festen Ausstrahlungstermin hatte es damals aber noch nicht gegeben.

Darum geht es in der neuen "Tatort"-Episode

Auf Kommissar Thiel (Prahl) wartet diesmal eine neue Herausforderung, denn er soll keinen Mord aufklären, sondern einen verhindern. Alles dreht sich um den Schriftsteller Stan Gold (Buck), der aus dem Dschungel Paraguays in die Heimat zurückkehrt. Er ist nicht nur der neue Stadtschreiber, sondern auch ein ehemaliger Mitschüler Thiels, der eigentlich Hotte Koslowski heißt.

Professor Boerne (Liefers) möchte sich unterdessen als Mäzen versuchen. Gold stirbt beinahe an einem anaphylaktischen Schock, doch kann durch Boernes Eingreifen gerettet werden. Was folgt, sind laut der Beschreibung des Ersten, "eine ganze Reihe von dramatischen Ereignissen, in die Stan Gold verwickelt wird".

Neben Prahl, Liefers und Buck sind unter anderem auch ChrisTine Urspruch (53) als Alberich, Björn Meyer (34) als Mirko Schrader und Claus D. Clausnitzer (84) als Herbert Thiel zu sehen. Regie bei der neuen Folge führte Till Franzen (50).