Die Welt bekommt eine neue Disney-Prinzessin: In der Realverfilmung des Disney-Klassikers "Mulan" aus dem Jahr 1998 wird die chinesische Schauspielerin und Sängerin Liu Yifei (30, "The Forbidden Kingdom") in die Rolle der Titelheldin schlüpfen. Zum Start der Produktion hat Disney auf Twitter ein erstes Foto der 30-Jährigen veröffentlicht, das sie in ihrem Kostüm zeigt. In rot-weißes Gewand gehüllt, schwingt sie darauf ein Schwert.

Wer spielt mit?

Neben Liu Yifei wird der neuseeländische Schauspieler Yoson An (26) zu sehen sein, der Chen spielt, einen Krieger auf den Mulan ein Auge geworfen hat, wie "Deadline" berichtet. Auch Donnie Yen, Jason Scott Lee, Utkarsh Ambudkar, Ron Yuan, Tzi Ma, Chum Ehelepola, Gong Li und Jet Li sind mit dabei. Regie führt die Neuseeländerin Niki Caro (51, "Die Frau des Zoodirektors").

In " Mulan" geht es um eine mutige, junge Frau, die sich als Mann verkleidet, um als Kriegerin in der Armee dienen zu können. Sie wird zu einer der größten Kriegerinnen Chinas.

Der Streifen soll in den USA am 27. März 2020 anlaufen. Die nächste Disney- Realverfilmung steht aber bereits im kommenden Jahr an: Am 4. April 2019 kommt "Dumbo" in die deutschen Kinos.