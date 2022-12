"Wir nehmen dir, was dein Großvater aufgebaut hat" – Multimillionär streitet mit CDU-Politiker

stern-DISKUTHEK: Erbschaftssteuer "Wir nehmen dir, was dein Großvater aufgebaut hat" – Multimillionär streitet mit CDU-Politiker

von Marco Klehn Ein Haus oder eine Immobilie zu erben, hat mit eigener Leistung auf den ersten Blick erstmal nicht viel zu tun. Ist das gerecht? In der neuen Folge der DISKUTHEK streitet Multimillionär Antonis Schwarz (taxmenow) mit CDU-Politiker Benjamin Welling darüber, ob Reiche mehr zahlen sollten und ob ein Grunderbe Vermögensungleichheit bekämpfen könnte.

Hast du was, bist du was – doch wenn es um Vermögen geht, haben die meisten in Deutschland fast nichts. Die reichsten zehn Prozent verfügen über rund 70 Prozent des privaten Nettovermögens. Das liegt auch daran, dass nur wenige Deutsche viel Erben. Ist Erben gerecht? Darüber diskutieren diese Gäste mit unserer Moderatorin Melanie Stein:

Antonis Schwarz ist Multimillionär und Erbe, Mitgründer von taxmenow und nachhaltiger Investor.

Benjamin Welling ist ehemaliger Landesvorsitzender der Jungen Union Hamburg und gelernter Versicherungsfachmann. Ein Erbe erwartet er nicht.

Dies ist die siebte stern-DISKUTHEK, die wir gemeinsam mit der Hamburger Körber-Stiftung produzieren – als DISKUTHEK@KörberForum. Diese Sendung ist vor Publikum im Forum der Stiftung in der Hamburger Speicherstadt aufgezeichnet worden.

