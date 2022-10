von Stephan Seiler Ein Hip-Hop-Musical über einen amerikanischen Gründungsvater: "Hamilton" hat den Broadway wieder cool gemacht und jede Menge Preise gewonnen. Doch findet die außergewöhnliche Bühnenshow auch Zuschauer in Deutschland? Stephan Seiler

Am besten startet man die Geschichte über diese Revolution in der Hamburger Speicherstadt, Kehrwieder 6. In dem Backsteinbau, Sitz von Stage Entertainment Deutschland, soll sie gleich geprobt werden. Ein schwüler Septembertag, noch 26 Tage bis zur Premiere. Vor dem Eingang bleibt ein Paar stehen. Die Frau, Sonnenblumendruck auf dem T-Shirt, blickt auf die Litfaßsäule, an der ein Plakat von "Hamilton" klebt. "Volker, wat soll’n dat für ’n Hamilton sein?", fragt sie ihren Begleiter. Der vermutet: "Vielleicht der Formel-1-Fahrer?" – "Ach, Schatz, das is nix für mich", entscheidet sie.