Für seine Bühnenversion vom "Ring des Nibelungen" brauchte Richard Wagner vier Abende und rund 16 Stunden Aufführungsdauer. Loriot brachte das Kunststück fertig, den vierteiligen Opernzyklus zum "Ring an einem Abend" zusammenzuschnurren. Wer es noch kompakter mag, für den gibt es nun eine weitere Möglichkeit: Der berühmte amerikanische Zeichner P. Craig Russell hat eine Comic-Version von Wagners Tetralogie angefertigt. Die ist bereits vor 20 Jahren auf Englisch erschienen, der Verlag Cross Cult hat das Buch nun in deutscher Sprache veröffentlicht.

Der amerikanische Zeichner gehört zu den ganz Großen in der Comicszene. Bereits 1976 hat er für Marvel Comics gearbeitet und hat später auch am "Batman"-Universum mitgewirkt. Daneben ist Russell auch Klassik-affin. Er hat bereits Comic-Adaptionen zu Mozarts "Zauberflöte", Richard Strauss' "Salome" und der Debussy-Oper "Pelléas und Mélisande" vorgelegt. "Der Ring des Nibelungen" erschien bereits vor mehr als 20 Jahren und liegt nun erstmals in deutscher Sprache vor.

Philip Craig Russell: "Der Ring des Nibelungen" ist bei Cross Cult erschienen und kostet 49,99 Euro. Mehr unter www.cross-cult.de