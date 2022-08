Seine Stimme ist am Freitag nicht zu hören: "Die Ärzte"-Sänger Farin Urlaub beim Tourneeauftakt in Hannover. Wegen eines Unwetters muss der Auftritt in Berlin abgesagt werden

Wegen eines Unwetters müssen "Die Ärzte" den ersten von drei geplanten Auftritten in ihrer Heimat Berlin absagen. Die anderen beiden Auftritte sollen wie geplant stattfinden.

Es sollte der Auftakt des Dreifachkonzerts in ihrer Heimatstadt Berlin werden, doch der erste Auftritt der Band "Die Ärzte" auf dem Tempelhofer Feld fällt ins Wasser. Wegen eines Unwetters haben die Veranstalter am Freitagnachmittag das für den Abend geplante Konzert abgesagt. "Aufgrund eines aufziehenden Unwetters sind wir gezwungen, die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen zu beenden. Bitte verlasst zu eurer Sicherheit den Bereich des Veranstaltungsgeländes auf den ausgewiesenen Wegen", heißt es in einer Stellungnahme, die auf Twitter veröffentlicht wurde.

Die "Donots", die am Freitag als Vorband auftreten sollten, posteten ebenfalls bei Twitter ein Foto, in der die Bandmitglieder auf den Ausfall der Show hinweisen. Ärzte-Schlagzeuger Bela B. rief in seiner Instagram-Story dazu auf, sich nicht auf den Weg zum Tempelhof zu machen. "Die Polizei und Feuerwehr lassen hier niemanden auf das Gelände", erklärte B. und verwies auf die Unwetterwarnungen des DWD. B. erzählte dazu bereits von "krassen Blitzentladungen" über dem Veranstaltungsort.

"Die Ärzte": Konzert am Freitag abgesagt, Hoffnung auf Berlin-Konzerte am Samstag und Sonntag

Das Konzert der "Donots" und der "Ärzte" sollte eigentlich am Freitag um 18 Uhr beginnen. Auf ihrer Homepage verwiesen "Die Ärzte" darauf, dass bis spätestens Anfang September die Besucher Informationen über die Rückerstattung der Tickets bekommen sollen. Die beiden Konzerte am Samstag und Sonntag sollen nach aktuellem Stand wie geplant stattfinden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Nachmittag eine offizielle Unwetterwarnung für Berlin veröffentlicht. Demnach soll es neben Sturmböen und Gewitter auch zu Starkregen und Hagelschauern kommen.

"Die Ärzte" waren in diesem Sommer erstmals seit 2013 wieder auf große Deutschlandtournee gegangen – die für 2020 und 2021 geplante Hallentournee musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Nach den beiden noch anstehenden Berlin-Auftritten stehen noch fünf weitere Konzerte auf dem Programm. Mitte September endet die "Buffalo Bill in Rom"-Tour in Nohfelden-Bosen.