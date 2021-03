Im vergangenen Jahr konnte mehr als eine halbe Million Euro zugunsten der Kulturszene in Hamburg gesammelt werden. Jetzt gibt es mit "Einer kommt, alle machen mit" eine Neuauflage - wieder unterstützen Stars Kulturschaffende in Not.

Es war eine besondere Veranstaltung, die da im vergangenen Jahr über die Bühne ging: Unter dem Titel "Keiner kommt, alle machen mit" fand am 12. Mai 2020 "das größte Solidaritäts-Nicht-Festival der Welt" statt, wie der Veranstalter stolz verkündete – und keiner ist gekommen. Dennoch wurden so viele Tickets verkauft, dass eine Spendensumme mehr als einer halben Million Euro für die Hamburger Kulturszene generiert werden konnte.

Auf den Tag genau ein Jahr später kommt der Nachfolger: "Einer kommt, alle machen mit 2021" sammelt erneut Geld zugunsten der Kulturschaffenden in der Hansestadt. Diese Künstler haben bislang ihr Kommen bestätigt: Ina Müller, Bjarne Mädel, Torsten Sträter, Tim Mälzer, Marek Erhardt, Hans-Werner Meyer, Pinar Atalay, Sebastian Krumbiegel. Weitere Stars werden in Kürze angekündigt.

Auf insgesamt acht verschiedenen Bühnen werden sie eine überraschende Show liefern. Die Moderation übernehmen Christina Rann und Ole Specht. Bei den Spielstätten handelt es sich allesamt um bekannte Hamburger Locations: das Molotow, das Ohnsorg-Theater, die Zeise-Kinos, die Honigfabrik, das Allee Theater, die Markthalle, das St. Pauli Theater sowie das Winterhuder Fährhaus.

Einnahmen kommen Kulturschaffenden in Hamburg zugute

Alle diese Orte sollen die kulturelle Vielfalt der Hansestadt widerspiegeln, die es auch nach einem Jahr Pandemie - noch - gibt. "Einer kommt, alle machen mit" will dafür Sorgen, dass das auch so bleibt. Pro verkauftem Ticket gehen 22 Euro an den Verein MenscHHamburg, der Kulturschaffende unterstützt, die in finanzielle Schieflage oder Not geraten sind. Auf wen das zutrifft, der kann sich auf eine Förderung bewerben. Wer in den Genuss von Finanzspritzen kommt, das entscheidet ein 15-köpfiges Kulturgremium.

Wer ein Ticket erwirbt, bekommt Zugang zu den Streams und kann sich das komplette Festival bequem auf dem heimischen Sofa anschauen. Ohne Infektionsgefahr - damit wir alle gesund sind, wenn die Kulturszene nach überstandener Pandemie wieder ihre Pforten öffnet.

Das Festival "Einer kommt, alle machen mit" steigt am 21. Mai 2021. Tickets gibt es unter einerkommt.de