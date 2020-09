He liked to move it: DJ Erick Morillo ist tot aufgefunden worden. Er wurde nur 49 Jahre alt.

Erick Morillo ist eher Fans und Kennern ein Begriff, seinen von "Reel 2 Real" interpretierten Song "I Like to Move It" kennt dagegen jeder. Nun ist der Schöpfer des auch aus den "Madagaskar"-Filmen bekannten Welthits tot aufgefunden worden,

Der DJ Erick Morillo, Schöpfer des Welthits "I Like to Move It", ist tot. Der Leichnam des 49-Jährigen wurde am Dienstag in seinem Haus in Miami Beach im US-Bundespolizei Florida gefunden, teilte die Polizei mit.

Die Todesursache ist bisher noch unklar. Es seien keine Spuren von Gewaltanwendung gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Doch stehe die Obduktion noch aus.

Vergewaltigungsvorwürfe gegen Erick Morillo

Morillo hätte am kommenden Freitag einen Gerichtstermin gehabt, in dem es um gegen ihn erhobene Vergewaltigungsvorwürfe gehen sollte. Eine Frau hatte Morillo beschuldigt, sie im vergangenen Dezember vergewaltigt zu haben, während sie geschlafen habe.

"I Like to Move It": Welthit für Reel 2 Real

Der in New York geborene und teilweise in Kolumbien aufgewachsene Morillo hatte als DJ große Erfolge gefeiert, vor allem in der sogenannten House-Szene. Seinen Hit "I Like to Move It" brachte er 1993 unter dem Pseudonym Reel 2 Real heraus.

In dem Video zu dem Song hatte Morillo nur einen kurzen Auftritt. Das Feld überließ er darin weitgehend dem Sänger des Liedes, dem aus Trinidad stammenden Mark Quashie alias The Mad Stuntman. "I Like to Move It" wurde auch Teil des Soundtracks des populären Animationsfilms "Madagaskar" von 2005.