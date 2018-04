"Ich hasse es, im Mittelpunkt zu stehen." Dieser Satz von Avicii ist bezeichnend für seine Karriere. 813 Auftritte absolvierte der Schwede zwischen 2008 und 2016. Doch Avicii wollte nicht der Mensch sein, dem die Massen auf der Bühne zujubelten. Nicht einer der erfolgreichsten und bekanntesten DJs . Er sehnte sich danach, Tim Bergling zu sein. Und er ahnte, dass er an seinem Ruhm zerbrechen könnte.

Die BBC-Dokumentation "Avicii - True Stories“ gibt tiefe Einblicke in das Leben und die Karriere des schwedischen Star-DJs, der am vergangenen Freitag in einem Hotel in Oman mit nur 28 Jahren gestorben ist. Der Film wurde 2017 in vielen Kinos weltweit gezeigt, seit Anfang April ist er beim Streaming-Anbieter Netflix zu sehen. In der Hauptrolle: Avicii selbst.

Avicii - von der Bühne ans Krankenbett

Die Dokumentation zeigt den DJ von den Anfängen seiner Karriere bis zur Ankündigung, diese beenden zu wollen. Der schwedische Regisseur Levan Tsikurishvili ist dabei, wenn Avicii seinen großen Auftritt im Szeneclub Ushuaia auf Ibiza hat. Avicii begeistert die Massen. Er ist der erste DJs, der mit elektronischer Tanzmusik in den Mainstream vordringt. "Levels", "Wake me up" und "Hey Brother" werden Welthits.

Und Tsikurishvili begleitet ihn ans Krankenbett, zeigt die andere, die zerbrechliche Seite von Avicii. Den Alkoholiker. Den Kranken. Den Ängstlichen. Der Film ist ein einfühlsamer, präziser und überraschender Einblick in das Leben des Künstlers – und in dessen Abgründe. Der Regisseur und der Musiker haben sich bei den Dreharbeiten angefreundet. Avicii vertraut dem Filmemacher – und offenbart sich ihm.



Avicii wird zum Alkoholiker

"Anfangs habe ich mich nicht getraut Alkohol zu trinken. Ich wollte die Auftritte nicht versemmeln, dann habe ich gemerkt, dass ich mit ein paar Drinks lockerer drauf war“, vertraut Avicii den Zuschauern in der Doku an. Als ihm 2013 die Gallenblase und der Blinddarm entfernt werden müssen, will er sein Leben ändern. Keine Auftritte mehr, kein Alkohol. "Ich habe gesagt, ich werde sonst sterben."

Avicii beendet seine Karriere. Mit nur 26 Jahren. "Selbst nach fast acht Monaten Auszeit stand ich unter einem enormen Druck", beschreibt er den empfundenen Leistungsdruck. Er zieht die Notbremse. Retten kann Avicii diese Entscheidung nicht. Zwei Jahre nach seiner letzten Konzerttournee trauert die Welt um einen großen Künstler und Entertainer. Dank der Netflix-Dokumentation "Avicii - True Stories“ können ihm seine Fans ein letztes Mal ganz nahe sein.