Sie lieferten den Sound für das Lebensgefühl von Millionen von Jugendlichen in den späten 70er- und frühen 80er-Jahren: Keith Levene (Mitte) bei einem Konzert mit seiner Band The Clash 1982 in London.

von Annette Berger Keith Levene zählte zu den ersten Mitgliedern der Band The Clash und gilt als einer der einflussreichsten modernen Gitarristen. Er starb am Freitag an Krebs.

Keith Levene ist tot. Dies melden mehrere Medien in Großbritannien und weiteren Ländern und berufen sich dabei vor allem auf einen Bericht des "Guardian" und einen Tweet des Autors Adam Hammond, der als enger Freund von Levene gilt.

Der BBC sagte Hammond, der Musiker habe seit zwei Jahren mit Leberkrebs gelebt. Sein Tod sei trotzdem plötzlich gewesen. Den Angaben zufolge starb Levene am Freitag mit 65 Jahren.

Levenes Partnerin Kate Ransford sagte dem "Guardian" am Samstagabend, der Musiker sei friedlich, ruhig, behaglich und geliebt" gestorben. Sie war demnach zusammen mit Levenes Schwester und deren Mann bei ihm, als sein Leben zu Ende ging.

Keith Levene gründete 1976 die Punk-Band The Clash mit

Keith Levene war Mitgründer der legendären britischen Punk-Band The Clash ("Should I Stay Or Should I Go?"). Das war 1976, damals war der gebürtige Londoner gerade einmal 18 Jahre alt. Der Punk-Sound der 70er- und 80er-Jahre, den Levene mitgestaltete und ihn weiterentwickelte, prägte das Lebensgefühl einer ganzen Generation. Deshalb zieht der Tod des Musikers an diesem Wochenende auch viel Aufmerksamkeit auf sich.

Levene hatte damals allerdings nicht an den ganz großen Erfolgen teil, denn er verließ The Clash, bevor die Band berühmt wurde. Grund waren laut einer Meldung der dpa Unstimmigkeiten über die politische Einstellung. Er habe noch zu einigen Liedern auf der ersten Platte "What's My Name" beigetragen, war aber schon weitergezogen, bevor sich der Erfolg einstellte und die Formation auch international berühmt wurde.

Adam Hammond nannte seinen Freund einen der einflussreichsten Gitarristen unserer Zeit, wie die BBC meldet. Sein Name fiel oft im Zusammenhang bekannter Bands der vergangenen Jahrzehnte. Der "Guardian" schreibt, Levene habe einen bleibenden Einfluss auf die britische Rock-Musik hinterlassen.

Auch mit den Red Hot Chili Peppers arbeitete Levene

Nach dem Ausstieg bei The Clash gründete Levene mit dem Sex-Pistols-Sänger John Lydon die Gruppe Public Image Ltd. Später in seiner Karriere siedelte er nach Los Angeles über, wo er laut dem britischen Sender mit einigen angesagten Bands arbeitete, unter anderem mit den Red Hot Chili Peppers. John Frusciante, Gitarrist der US-Band, sagte laut dem "Guardian" einst über seinen englischen Kollegen, dieser habe die Möglichkeiten ergründet, was man alles mit einer Gitarre machen könne.

Levenes enger Freund Adam Hammond zeigte sich im Gespräch mit der BBC sehr traurig. Die beiden hätten gerade gemeinsam ein Buch über Public Image Ltd fertig gestellt und hätten noch an der Musik gearbeitet, um die Veröffentlichung zu begleiten. Levene habe so viele Pläne gehabt, sagte der Autor. "Es gab so vieles, was er gemacht hat".

Quellen: BBC / "The Guardian", mit Material von dpa