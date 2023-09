"Kompass" ist das Album betitelt, mit dem sich die Söhne Mannheims nach mehr als sechs Jahren zurückmelden. Die Gruppe ist personell rundum erneuert - und erstmals ist auch eine Frauenstimme zu hören.

Um die Jahrtausendwende machte eine Gruppe von sich reden, die mit ihrer Verbindung von HipHop, Soul und eingängigen Refrains sowie der Verwendung deutscher Texte viele Fans um sich scharte. Gleich die zweite Single "Geh davon aus" schafftes es auf Platz 2 in den Charts, das Debütalbum wurde mit Platin ausgezeichnet. Bis 2017 hat die von Xavier Naidoo mitbegründete Gruppe fünf weitere Alben veröffentlicht, die es alle in die Top Ten der deutschen Hitparade schafften.

Im Laufe der Jahre kam es zu mehreren Umbesetzungen, nach der Veröffentlichung von "MannHeim" (2017) verließen die Gründungsmitglieder Michael Herberger und Billy Davis die Band. Und auch der umstrittene Xavier Naidoo stieg aus. Neue Musiker traten dem Kollektiv bei, das aktuell aus Michael Klimas (Gesang), Dominic Sanz (Gesang), Karim Amun (Gesang), Giuseppe "Gastone" Porrello (Gesang), Edward Maclean (Bass), Michael Koschorreck (Gitarre), Florian Sitzmann (Keyboard), Marlon B. (Rap), Metaphysics (Rap), Ralf Gustke (Schlagzeug) und Thilo Zirr (Gitarre) besteht.

"Kompass" ist das siebte Album der Söhne Mannheims

In dieser Besetzung erscheint nun mit "Kompass" (15. September) das mittlerweile siebte Album der Söhne Mannheims. Der Titel ist programmatisch zu verstehen: Die Musiker wollen ihren Fans mit den 16 neuen Stücken einen moralischen "Kompass" vermitteln. Die Söhne beklagen die Teilnahmslosigkeit der Menschen angesichts von Armut, Hunger und Umweltzerstörung ("Moral"), streiten für den Frieden ("New Fire"), singen über die Liebe ("Vergessen", "Ich hab Liebe für Dich") und verbreiten Optimismus nach der langen Pandemie "(Mut"). In "Hauptgewinn" ist mit Clara Louise erstmals in der knapp 30-jährigen Bandgeschichte eine Frau zu hören. Die Singer-Songwriterin lebt in Österreich, ist also auch keine Tochter Mannheims, singt dafür aber mit Dominic Sanz und Michael Klimas das zauberhafte "Duett zu dritt".

Erstmals seit der Corona-Pandemie gehen die Söhne auch wieder auf Tournee, Stationen sind Euskirchen (30. September), Wendlingen bei Stuttgart (5. Oktober), Zürich (26. Oktober), Hannover (11. November), Stollberg in Sachsen (19. Januar 2024) und in Kreuztal (20. Januar). Da können sich Skeptiker wie Fans vom Neuanfang der Combo überzeugen.

"Kompass" von den Söhnen Mannheims erscheint am 15. September. Hier können Sie in das Album reinhören