von Eugen Epp Das Weihnachtsfest 2022 soll das letzte Mal eines mit "Last Christmas" gewesen sein: Ein Paar aus Schweden hat eine Spendenaktion gestartet, um die Rechte an dem Song zu kaufen – und ihn dann für alle Zeit zu verbannen.

"Last Christmas" gehört zu Weihnachten dazu wie Geschenke und Lebkuchen – im Gegensatz zu Leckereien ist der Song aber bei vielen Menschen dennoch extrem unbeliebt. Sogar eingefleischte "Last Christmas"-Hasser gibt es, und davon gar nicht mal so wenige. Nicht nur sie rollen jedes Mal, wenn das Lied auf dem Weihnachtsmarkt oder im Radio läuft, mit den Augen und wünschen sich innerlich, dieses Stück nie mehr hören zu müssen.

Genau dafür will jetzt ein Ehepaar aus Schweden sorgen. Hannah und Tomas Mazetti haben ein erklärtes Ziel: Sie wollen den Song der Band Wham! aus dem Jahr 1984 abschaffen. Ihr Plan: Sie möchten die Lizenzrechte an "Last Christmas" kaufen und dann dafür sorgen, dass der Song verschwindet. Er darf nicht mehr im Radio gespielt werden und wird von allen Streaming-Plattformen entfernt. Nach ihrem Willen soll das Fest 2022 tatsächlich das "letzte Weihnachten" für "Last Christmas" gewesen sein.

Das wird teuer: "Last Christmas" ist um die 20 Millionen Euro wert

Dafür hat das Paar eine Online-Crowdfunding-Kampagne gestartet. Mehr als 50.000 Euro haben sie bereits gesammelt – wie gesagt, es gibt einige "Last Christmas"-Hasser. Doch bis der Song wirklich von der Erde verschwindet, ist es noch ein langer Weg. Die Lizenzrechte gehören dem Label Warner Chappell Music UK und der Preis liegt laut "Daily Mail" bei etwa 16 bis 22 Millionen Euro. Unwahrscheinlich also, dass diese Aktion letztendlich wirklich von Erfolg gekrönt ist.

Dabei arbeitet sich das Paar schon seit langer Zeit an dem Song ab. Der "Daily Mail" erzählte Hannah Mazetti, dass sie "Last Christmas" seit 13 Jahren hasst. Damals lief das Lied in einem Café in Oxford, in dem sie arbeitete, rauf und runter. Der Chef war anscheinend ein großer Fan. "Er selbst war nur ab und zu mal da, deshalb konnte er die Qualen, die der Rest der Mitarbeiter:innen erlebte, wenn der Song zum 111. Mal am Tag lief, nicht nachvollziehen", erklärt die Malerin.

In Gesprächen mit Freunden bemerkten Hannah Mazetti und ihr Mann, dass auch viele andere ein sehr angespanntes Verhältnis zu dem Song hatten. Immer wieder fiel die Bemerkung, dass man sogar Geld bezahlen würde, um ihn nie wieder hören zu müssen. So entstand die Idee zu der Spendenaktion. Die Kampagne polarisiert: "Es ist lustig, weil die Leute diese Idee entweder lieben oder hassen."

"Last Christmas" soll auf die Atommülldeponie

George Michael, der den umstrittenen Song geschrieben und eingespielt hat, hat daran etwa 279 Millionen Dollar verdient. Mittlerweile fließt das Geld an die Erben des 2016 verstorbenen Musikers. Hannah und Tomas Mazetti ist es wichtig, klarzustellen, dass ihr Hass auf "Last Christmas" nichts mit George Michael und seiner Band "Wham!" zu tun hat.

Aber: "Wir haben das Gefühl, dass etwas getan muss, um Leute, die so leiden wie wir, zu unterstützen", sagt Hannah Mazetti. Was mit dem Song passieren soll, wenn ihr die Rechte daran tatsächlich gehören, hat sie sich auch schon überlegt: Alle physischen Kopien davon sollen auf einer Atommüllanlage in Finnland landen – um auch wirklich komplett sicherzugehen.

Quelle: "Daily Mail"