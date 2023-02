Die "Sesame Street" wartet regelmäßig mit hochrangigen Gaststars auf. Jetzt war Popstar Lizzo zu Besuch in der Kindersendung - und spielte auf einer ganz speziellen Flöte.

Die US-Amerikanerin Lizzo ist nicht nur eine der angesagtesten Popsängerinnen der Gegenwart. Sie ist zudem eine exzellente Querflötistin, was sie auf ihren Platten wie Livekonzerten immer wieder demonstriert.

In dieser Woche war die 34-Jährige zu Gast in der "Sesame Street", der originalen "Sesamstraße". Dort durfte die gebürtige Detroiterin ebenfalls ihre musikalischen Fähigkeiten unter Beweis stellen - allerdings mit einem ganz besonderen Instrument: Lizzo bekam vom Elmo eine Querflöte überreicht, die aus Keksen bestand. "The one and only cookie flute for the one and only, Lizzo", wie es auf Twitter heißt. Sie habe schon auf vielen Instrumenten gespielt, aber noch nie zuvor auf einer Keksflöte, gestand die Musikerin.

Lizzo überreicht die Flöte dem Krümelmonster

Dennoch versuchte sie es, und brachte - dank Playback - erstaunliche Klänge hervor. Damit lockte sie jedoch einen weiteren Bewohner der Sesamstraße an: das Krümelmonster. Das zottelige Wesen wollte auch gerne einmal sein Glück versuchen. "Ich wusste gar nicht, dass du die Flöte spielst", sagte Lizzo noch, händigte das Instrument aber bereitwillig aus.

Ein Fehler: Denn das Krümelmonster gab zu, in Wahrheit gar nicht spielen zu können - und verschlang die Keksflöte in wenigen Sekunden. "Das war die einzige Keksflöte", wandte Lizzo ein. "Ich weiß", erwiderte das Monster. "Wie hätte ich sie nicht essen können? Welch eine Ehre!" Anschließend spielte das Krümelmonster ein paar Takte Luft-Flöte, und alle waren glücklich.

Elmo bekam aber auch etwas geschenkt: Lizzo überreichte dem roten Monster eine Flasche Balsamico Essig. "Ich weiß, das ist ein schweres Wort für dich", sagte die Musikerin. Deswegen wolle sie herausfinden, ob er es jetzt aussprechen könne. Und Elmo kann: "balsamic vinegar", rief er erfreut aus, als der die Flasche sah.

Kein Krümelmonster erschien, das den Essig vernichtet. Und so ist die Geschichte doch noch zu einem guten Ende gekommen.