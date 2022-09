von Eugen Epp "Teenage Dirtbag" darf nicht nur auf keiner Party fehlen, sondern begeistert gerade auch viele Stars auf TikTok. Was nur wenige wissen: Der Song ist von einem Mord inspiriert.

"Her name is Noelle / I have a dream about her" – wenn diese Zeilen auf einer Party erklingen, füllt sich die Tanzfläche schnell mit Menschen, die sich mit melancholisch verzerrtem Gesichtsausdruck zum Takt wiegen und spätestens im Refrain leidenschaftlich mitsingen: "'Cause I'm just a teenage dirtbag, baby. Yeah, I'm just a teenage dirtbag, baby. Listen to Iron Maiden, baby, with me."

Der Song "Teenage Dirtbag" der US-Band Wheatus genießt allerdings nicht nur bei Partygängern um die 30 Kultstatus, sondern wird gerade auch auf TikTok – wo das Publikum normalerweise deutlich jünger ist – zum Hit. In der "Teenage Dirtbag-Challenge" teilen Superstars wie Heidi Klum oder Lady Gaga Bilder aus ihren eigenen Teenager-Jahren. Was aber kaum jemand weiß: Hinter dem Hit aus dem Jahr 2000 steckt eine ziemlich düstere Geschichte. Eigentlich nämlich geht "Teenage Dirtbag" auf einen Mord zurück.

"Teenage Dirtbag" dreht sich um die Jugend von Sänger Brendan Brown

Der Songtext dreht sich um einen einsamen, von Selbstzweifeln geplagten Teenager, der aus der Ferne seinen Schulschwarm beobachtet. Umso überraschter ist er, als sie sich am Ende von ihrem gutaussehenden Freund abwendet und ihn zu einem Iron-Maiden-Konzert einlädt. Erst viele Jahre nachdem der Song herauskam, erzählte Wheatus-Sänger Brendan Brown, dass er von einem Mord, der in seiner Heimatstadt geschah, dazu inspiriert wurde.

Im Sommer 1984, als Brown zehn Jahre alt war, wurde in dem Wald hinter seinem Elternhaus ein satanistischer Ritualmord verübt. "Ich wuchs in einer gewalttätigen Umgebung auf", so der Sänger. "Es gab viele kleinere Straftaten und Drogen. Ein paar Kids kamen mit Satanismus in Berührung, sie lockten ihren Freund Gary in den Wald und erstachen ihn im Namen des Teufels. Das passierte einen Block hinter meinem Elternhaus – auf dem Spielplatz meiner Kindheit, wo ich Fahrrad gefahren bin und Frösche und Schlangen gefangen habe."

Der 17 Jahre alter Täter trug bei seiner Festnahme ein T-Shirt von AC/DC. Brendan Brown selbst war ebenfalls großer Fan der Heavy-Metal-Band. "Alle Eltern, Lehrer und Polizisten dachten, ich wäre irgendeine Art von Teufelsanbeter. Das ist der Hintergrund für den Song", erzählte er 2012 dem Musikportal "Tone Deaf". Den Ausdruck "Dirtbag", auf Deutsch "Drecksack", las der Wheatus-Frontmann zum ersten Mal in einem Artikel über den Mörder, sagte er zu "Vice": "Er wurde vor dem Mord ein Drecksack genannt. Das waren Menschen, die AC/DC, Iron Maiden und solche Bands hörten."

Ein satanistischer Mord inspirierte den Hit

Diese Geschichte prägte den rebellischen Unterton von "Teenage Dirtbag", erklärte Brown: "Damit sage ich im Prinzip: Ihr könnt mich mal, wenn euch das nicht gefällt. Nur weil ich AC/DC mag, heißt das nicht, dass ich ein Satanist bin, und du bist ein Idiot. Da kam das her." Letztendlich schafften es zwar nicht AC/DC, sondern dann doch Iron Maiden in den Refrain, die Aussage blieb aber die gleiche.

Vier Jahre lang schrieb Brown an dem Song, selbst die anderen Bandmitglieder wussten lange nicht über den Hintergrund Bescheid. In den USA blieb "Teenage Dirtbag" jedoch unter "ferner liefen", in vielen anderen Ländern wurde es ein Hit. Warum, das hat sich Brown einmal von seinem Vater erklären lassen: "Jeder Teenager geht einmal durch die Phase, in der er ein Außenseiter ist. Diese Geschichte ist immer noch die gleiche für viele Menschen, auch wenn es 30 Jahre her ist." Weitere Erfolge konnte die Band allerdings nicht landen, Wheatus blieben ein klassisches One-Hit-Wonder.

Quellen: "Tone Deaf" / "Cambridge Independent" / "Vice" / TikTok