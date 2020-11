Sehen Sie im Video: "Yes Sir, I can Boogie" – 43 Jahre alter Nummer-1-Hit geht nach wilder Kabinenparty viral.













Nach 23 Jahren hat sich die schottische Nationalmannschaft erstmals wieder für einen großen internationalen Wettbewerb qualifiziert, die EM 2021.





Den großen Moment feierten die Schotten in der Kabine mit einem ganz besonderen Song:





"Yes Sir, I can Boogie" stammt von dem spanischen Disco-Duo Baccara und war 1977 hierzulande auf Platz eins der Charts.





Das Twitter-Video der Siegesfeier ging viral und damit auch der Song.





Die BBC bezeichnet die Disco-Hymne bereits als die inoffizielle Hymne Schottlands.





Laut britischen Medien stieg der Song "Yes Sir, I can Boogie" sogar in die aktuellen Charts ein.





"Ich würde liebend gern vor den schottischen Fans im Stadion singen, wenn das EM-Turnier beginnt, sagte die spanische Sängerin Maria Mendiola (68).









Mehr