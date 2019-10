Roger Taylor und Brian May von Queen kündigten es auf der Bühne an. Weil das offizielle Video von "Bohemian Rapsody" mehr als eine Milliarde Mal auf YouTube angeklickt wurde, hat die Band drei neue Videos zu ihren Songs produziert. Die Hauptrolle darin spielen allerdings die Fans von Queen. Mehr als 10.000 Menschen aus 120 Ländern waren beim Projekt "You are the Champions" dabei. Die britische Band hatte die Fans gebeten, musikalische und künstlerische Versionen von "Bohemian Rhapsody", "Don´t Stop Me Now" und "A Kind of Magic" einzureichen. Offenbar hat das Projekt allen Beteiligten Spaß gemacht. Die Fans haben sich jedenfalls ordentlich ins Zeug gelegt. Sie schickten Videos von sich, wie sie an allen möglichen Orten tanzen, singen oder Instrumente spielen. Einige trugen Kostüme oder hatten Masken vom verstorbenen Queen-Sänger Freddy Mercury aufgesetzt. Sie schickten Bilder, die von den Liedtexten inspiriert worden waren. Herausgekommen ist eine ganz neue "Kind of Magic".