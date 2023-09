von Eugen Epp Während eines Auftritts von 50 Cent setzten die Wehen bei einer Konzertbesucherin ein. Sie konnte nicht mehr ins Krankenhaus gebracht werden – und brachte das Kind in der Halle zur Welt.

Dieses Baby dürfte für immer eine ganz besondere Beziehung zu 50 Cent und seiner Musik haben: Bei einem Konzert des Rappers ("In Da Club", "Candy Shop") in Ridgefield im US-Bundesstaat Washington brachte eine Frau ein Kind zur Welt. Das berichtet das US-amerikanische Portal "Page Six".

Laut dem Bericht wurden die Sanitäter im RV Inn Style Resorts Amphitheater zu einer Frau gerufen, die offensichtlich Probleme hatte. Sie stellten fest, dass die Konzertbesucherin schwanger war und die Wehen bereits eingesetzt hatten. Zeit, die Frau in ein Krankenhaus zu bringen, blieb nicht mehr. Einige andere Besucher und Mitarbeiter:innen der Location bildeten einen "menschlichen Vorhang", so dass sie bei der Geburt zumindest ein Minimum an Privatsphäre hatte.

50 Cent kommt für sechs Konzerte nach Deutschland

Dann kam das Baby zu den Beats von 50 Cent auf die Welt – es war ein Mädchen. Anschließend wurden Mutter und Tochter in ein Krankenhaus gefahren. "Laut den jüngsten Meldungen sind beide wohlauf", zitiert "Page Six" eine Quelle. Im vergangenen Jahr brachte eine Frau bei einem Konzert von Metallica in Brasilien ein Baby zur Welt, 2019 wurde während eines Auftritts von Pink in Liverpool ein Kind geboren.

50 Cent ist aktuell anlässlich des 20-jährigen Jubiläums seines Hit-Albums "Get Rich or Die Tryin’" auf Tour. Ab der nächsten Woche kommt er damit auch nach Europa. In Deutschland sind Auftritte in Hamburg, Hannover, Berlin, München, Mannheim und Oberhausen geplant. Zudem ist der Rapper auch im Film "The Expendables 4", der am Donnerstag in den deutschen Kinos startet, zu sehen.

