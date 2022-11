von Tina Pokern Am Sonntagabend wollten die Backstreet Boys im Rahmen ihrer DNA World Tour eigentlich in London auftreten. Doch ob das Konzert nach dem Tod von Aaron Carter tatsächlich stattfindet, wird derzeit heiß diskutiert. Ein Konzert hat Nick Carter bereits abgesagt.

Die Nachricht vom Tod Aaron Carters ging am Samstagabend um die Welt. Der 34-Jährige war am 5. November in seinem Haus tot aufgefunden worden. Über die Todesursache ist nichts bekannt. Sein älterer Bruder Nick Carter tourt derzeit eigentlich mit den "Backstreet Boys" um die Welt. Die nächste Etappe der DNA World Tour ist London. Doch ob die Band am Abend tatsächlich auftritt wie geplant, das wird von den Fans infrage gestellt.

Von offizieller Seite ist das Konzert noch nicht abgesagt. Weder auf der Seite des Veranstaltungsorts "The O2" noch auf der offiziellen Homepage der "Backstreet Boys" ist bisher davon die Rede, dass das Konzert ausfällt. Der Musiker KnowleDJ, der die Band als Vorgruppe begleitet, gab in einer Instagram-Story an, dass er davon ausgehe, dass das Konzert stattfinde: "Ich werde da sein und mein Set spielen". So richtig glauben können viele Fans das aber nicht. "Ist da immer noch nichts auf der O2-Webseite?", fragten die ersten schon in der Nacht im Facebook-Event zum heutigen Abend. Seit Stunden wird dort immer wieder eine Frage gestellt: Findet das Konzert wirklich statt? Viele zeigen sich irritiert davon, dass die Veranstaltung allem Anschein nach trotz des Todes von Aaron Carter durchgeführt werden soll. Sicher sind sich viele aber in einem Punkt: Nick Carter wird nicht dabei sein.

Nach Aaron Carters Tod: Bruder Nick sagt Konzert ab

"Selbst wenn die Veranstaltung stattfinden wird, bezweifle ich sehr, dass Nick auf der Bühne stehen wird", kommentiert ein Fan. Ein anderer stimmt zu: "Ich bezweifle auch, dass Nick dabei sein wird, wenn es losgeht, so traurig für ihn und seine Familie." Ein Konzert hat Nick Carter bereits abgesagt, der ebenfalls am Sonntag geplante Sologig "Chords and Coffee with Nick Carter". Er selbst hat sich öffentlich noch nicht zu Wort gemeldet, weder zum Tod des Bruders noch bezüglich seiner Teilnahme an den weiteren Tour-Terminen.

Aaron Carter machte sich früh auf, um in die Fußstapfen des älteren Bruders Nick Carter zu treten. Aarons Karriere begann als Vorgruppe von dessen Band, den Backstreet Boys. Er begleitete diese bei Konzerten und Tourneen, das Foto zeigt ihn dabei 1997. Es dauerte nicht lange, bis seine Solokarriere Fahrt aufnahm. Das erste eigene Album veröffentlichte er mit nur neun Jahren. Schnell wurde er zum Kinderstar, verkaufte Millionen Platten. Sein zweites Album "Aaron's Party" erschien 2000 und holte dreifach Platin. Später versuchte er sich als Rapper.

Inklusive des Londoner Konzerts sind in diesem Jahr eigentlich noch sechs Konzerte geplant, davon noch zwei in Europa – am 8. November in Manchester und am 10. November in Antwerpen. Im Dezember soll die Tour in den USA fortgesetzt werden.

Bis zur Veröffentlichung des Artikels hat "The O2" noch nicht auf die Anfrage des sterns bezüglich des Londoner Konzerts reagiert.