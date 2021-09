Abba-Fans konnten diese Nachricht kaum glauben: Die erfolgreiche Band aus Schweden meldet sich nach fast 40 Jahren Pause mit einem neuen Album und einer eigenen Show in London zurück. Wie Sie jetzt an die Tickets kommen und was Sie dort erwartet.

Eine Milliarde Euro sollen Abba angeblich vor Jahren einmal ausgeschlagen haben, als es darum ging, die erfolgreiche Pop-Band aus Schweden noch einmal für ein Comeback zu vereinen. Nun haben sie es sich anders überlegt. Fast 40 Jahre war es still um Björn, Agnetha, Benny und Anni-Fryd, bis vergangene Woche eine kleine Sensation verkündet wurde: Abba sind mit neuer Musik zurück.

Am 5. November erscheint das Album "Abba Voyage", zwei Songs daraus sind bereits veröffentlicht worden. Und nicht nur das: Die Band wird den Fans auch ein Konzert-Erlebnis bieten - jedoch auf eine etwas andere Art. Statt einer klassischen Tournee veranstalten Abba in London eine spektakuläre Show-Reihe. Vor einer Liveband treten die Musiker:innen dabei als Abba-Avatare auf. Das heißt: Die vier Schweden sind nicht physisch vor Ort, sondern werden als Hologramme auf der Bühne zu sehen sein. Der Effekt soll sein, dass es so wirkt, als hätte es die vergangenen 40 Jahre nicht gegeben. So sollen die Fans Abba wieder in jung auf der Bühne erleben können - alles dank moderner Technik.

Was kosten die Abba-Tickets?

Dafür wurde in London extra eine eigene Arena gebaut. Ab dem 27. Mai 2022 wird die Abba-Show im Queen Elizabeth Olympic Park zu sehen sein - an den Wochenenden gleich zwei Mal am Tag. 100 Minuten lang wird die Multimediashow Abbas größte Hits präsentieren, insgesamt 22 Songs, darunter auch zwei neue. Und wie kommt man nun an Tickets? Auf der Abba-Homepage lassen sich seit heute regulär Tickets für die Veranstaltung buchen, die mit einer Laufzeit bis September 2022 angesetzt ist. Beim Ticketkauf ist mit langen Wartezeiten zu rechnen. Zwischen 63 Euro und 204 Euro müssen Fans je nach Ticket-Kategorie für die Show ausgeben. Neben regulären Sitzplätzen gibt es auch Plätze mit eigener Tanzfläche zu buchen.

Das Konzert sei 40 Jahre in der Entstehung gewesen und soll Altes und Neues, die Jungen und die Nicht-mehr-ganz-so-Jungen verbinden, wie auf der Website von Abba zu lesen ist. "Danke für's Warten. Die Reise geht gleich los", heißt es.