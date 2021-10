Adele hat am Freitag ihre neue Single "Easy On Me" veröffentlicht.

"Easy On Me"

"Easy On Me" Adele auf Erfolgskurs: Ihre neue Single bricht mehrere Rekorde

Erst am Freitag hat Adele ihre lang erwartete neue Single veröffentlicht. Nach nur einem Wochenende lässt sich schon sagen: "Easy On Me" ist ein gigantischer Hit. Der Song hat gleich mehrere Bestmarken geknackt.

Fünf Jahre mussten die Fans auch neue Musik von Adele warten. Vergessen haben sie die Sängerin nicht, wie sich nach nur einem Wochenende zeigt: Am vergangenen Freitag hat die Engländerin mit "Easy On Me" ihre erste Single aus dem kommenden Album "30" veröffentlicht - und schon jetzt lässt sich sagen: Der Song ist ein Hit.

Das gilt in besonderem Maße für ihre Heimat Großbritannien: Dort wurden von "Easy On Me" innerhalb der ersten 48 Stunden 70.000 Exemplare abgesetzt. Damit hat sich das Stück in diesem Zeitraum besser verkauft als alle anderen Songs der TopTen zusammen. Wie die "Daily Mail" schreibt, wird erwartet, dass Adeles neue Veröffentlichung die beste erste Verkaufswoche des Jahres hinlegen wird. Die Nummer-1-Platzierung der britischen Single-Charts dürfte der Sängerin am kommenden Freitag nicht zu nehmen sein.

Adele triumphiert auf Spotify

Auch auf Spotify stellte Adele einen neuen Rekord auf: Wie die Streamingplattform via Twitter bekannt gab, wurde noch nie ein Lied innerhalb eines Tages so oft abgerufen wie "Easy On Me". Bis Montagmittag wurde der Song bereits 40 Millionen Mal abgerufen.

Noch häufiger wurde das dazugehörige Musikvideo abgespielt: YouTube verzeichnet im gleichen Zeitraum mehr als 70 Millionen Abrufe. Der in Schwarz-Weiß gedrehte Clip wurde in Kanada gedreht und zeigt, wie die 33-Jährige ein leeres Haus verlässt, den Koffer nimmt und im Auto wegfährt, dabei ein "Verkauft"-Schild passiert. Die Musikerin hatte sich 2019 kurz nach der Hochzeit von ihrem Ehemann getrennt.

In anderen Bereichen bricht Adele ebenfalls Rekorde: Sie war Anfang Oktober die erste Person, die gleichzeitig das Cover der amerikanischen wie des britischen Ablegers der "Vogue" zierte. Es sieht also ganz so aus, als habe Adele die lange Pause nicht geschadet. Und so sind die Erwartungen schon jetzt gewaltig, was ihr neues Album angeht: "30" soll am 19. November dieses Jahres erscheinen - pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Alles andere als weitere Verkaufsrekorde wären wohl eine Überraschung.

Verwendete Quellen:"Daily Mail", Spotify