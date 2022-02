Sie war die große Gewinnerin des Abends: Gleich drei Brit Awards konnte Adele entgegennehmen. Erstmals wurde der Preis für den "Artist of the Year" geschlechtsneutral vergeben - was die Sängerin nicht unkommentiert ließ.

Es war der erwartete Triumphzug: Für ihre Rückkehr nach fünfjähriger Pause wurde Adele am Dienstagabend bei den Brit Awards gleich mehrfach ausgezeichnet. Die 33-Jährige konnte die drei wichtigsten Preise entgegennehmen: Ihre Comeback-Single "Easy on Me" wurde als "Song of the Year" ausgezeichnet, das zugehörige Album "30" bekam die Ehrung als "Album of the Year" und auch in der wichtigsten Kategorie konnte Adele triumphieren.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Brit Awards wurde der Preis geschlechtsneutral vergeben. Zuvor war die Kategorie unterteilt in Male and Female Artist, also nach Geschlecht getrennt. Diesmal gab es nur eine Auszeichnung als "Artist of the Year".

Adele gewann und stach dabei so prominente Künstler wie Ed Sheeran aus. In ihrer Dankesrede konnte sich die Britin eine Spitze nicht verkneifen: "Ich verstehe, warum sie den Namen dieses Preises geändert haben, aber ich liebe es wirklich, eine Frau und eine weibliche Künstlerin zu sein", rief sie den 20.000 Zuschauern in der vollbesetzten O2-Arena in London entgegen. Zuvor hatte sie der unterlegenen Little Simz gratuliert, die als beste Nachwuchskünstlerin ausgezeichnet wurde.

Adele denkt an ihren Ex

Emotional wurde es bei ihrer Dankesrede für das "Album of the Year": Adele widmete die Trophäe ihrem Sohn. Unter Tränen fügte sie hinzu: "und Simon, seinem Vater". Die Sängerin war von 2011 bis 2019 mit dem Geschäftsmann Simon Konecki liiert, 2012 kam der gemeinsame Sohn Angelo auf die Welt. In den Songs auf "30" verarbeitet Adele die Trennung von ihrem Ehemann. "Das Album war unserer gemeinsame Reise, nicht nur meine", sagte die Sängerin. Sie sei stolz auf sich, ein so persönliches Album veröffentlicht zu haben, so Adele.

Derweil diskutierten viele Zuschauer über eine mögliche Verlobung: Adele trug am Ringfinger ihrer linken Hand ein auffälliges Schmuckstück, das verdächtig nach einem Verlobungsring aussah. Die Sängerin ist seit einigen Monaten mit dem Sportagenten Rich Paul liiert.

Nicht nur für die Sängerin - auch für die Musikfans wäre das eine schöne Nachricht: Adeles beste Musik speiste sich schon immer aus ihrem Privatleben.