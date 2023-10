Howard Carpendale geht im Frühjahr 2024 auf Tournee. Und das will gut geplant sein. Die besten Ideen hat der Sänger an einem ganz besonderen Ort.

Schlagerstar Howard Carpendale (77, "Ti amo", "Hello again") findet Inspiration in der Badewanne. Eine neue Show zusammenzustellen, bedeute für ihn "jedes Mal aufs Neue eine ganz besondere Angst", sagte er der "Bild am Sonntag". "Ich möchte den Menschen einen besonderen Abend bieten. Diesen Anspruch habe ich auch noch nach 57 Bühnenjahren." Dafür brauche er viel Ruhe: "Das gelingt mir wunderbar in der Badewanne."

Am 13. Oktober erscheint sein neues Album "Let's Do It Again". Unter diesem Motto geht er im Frühjahr 2024 auch auf Tournee. Auftakt ist am 14. Mai in Zwickau. "In diese Tournee gebe ich von mir noch einmal alles rein", kündigte der 77-Jährige an. "Wer weiß, ob meine Fans das in dieser Form noch einmal erleben dürfen."