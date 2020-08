Singer-Songwriter Maxim: "Was ist mit dem Depressiven – und was macht das mit seinem Umfeld?"

Bekanntgeworden ist Maxim durch seinen Hit "Meine Soldaten". Jetzt bringt der Singer-Songwriter aus Köln sein neues Album "Grüne Papageien" heraus. Vor der Veröffentlichung hat er mit NEON über die neue Platte, aber auch über seine Freundschaften, schwierige Zeiten in seinem Leben und die Angst vorm Scheitern gesprochen.

Maxim, du hast dein neues Album "Grüne Papageien" genannt. Was bedeuten diese Tiere für dich?

In dem Baum vor meinem Fenster hier am Rhein sitzen ganz oft solche grünen Papageien – Halsbandsittiche heißen die eigentlich. Die sind irgendwann ausgebüxt und haben angefangen, sich zu vermehren. Köln ist ja im Herzen eine wunderschöne Stadt, aber äußerlich in großen Teilen sehr hässlich, weil es nach dem Krieg einfach hochgezogen wurde. Die Frauen, die damals in den Trümmern gearbeitet haben, haben sicher nicht gedacht, dass ein paar Jahrzehnte später hier Papageien fliegen. Das ist ein Bild dafür, wie viel möglich ist.

Deine Tour im Frühling musstest du wegen Corona absagen, dafür hast du einige Sachen im Internet gemacht – unter anderem auch ein NEON-Wohnzimmerkonzert. Bringt dich das näher an deine Hörer heran?

Das Problem mit dem Internet ist, dass jeder Kommentar, egal wie er geschrieben ist, das größte Lob oder die größte Kritik sein kann. Man weiß ja nicht, wer ihn geschrieben hat. Wenn du bei einem Konzert jemandem ins Gesicht siehst, hast du ein Gefühl dafür, was für ein Mensch das sein könnte. Aber wenn im Internet jemand schreibt: "Das ist klasse, das wollte ich schon immer hören", und das ist ein Nazi – dann wäre das für mich eine Beleidigung.

Liest du die Kommentare, die zum Beispiel auf Youtube unter deine Musikvideos geschrieben werden?

Nicht regelmäßig, aber irgendwann lande ich da. Manchen Kommentaren merkt man an, dass da jemand verstanden hat, was ich sagen will. Bei manchen aber auch nicht. Und dann bin ich mir nicht sicher, ob ein Lob da ein Kompliment ist oder nicht.

In der ersten Single "Alter Freund" entschuldigst du dich bei einem Freund, den du mal enttäuscht hast. Gibt es diesen Freund wirklich?

Ja, da ist nichts ausgedacht, das ist alles genauso passiert. Es geht um einen Konflikt, den wir jahrelang ausgetragen haben, weil es mir nicht gut ging. Ich will die Depression von beiden Seiten betrachten: Was ist mit dem Depressiven – und was macht das mit seinem Umfeld?

Was hat der Freund zu dem Song gesagt?

Gesagt hat er nicht viel, eher geweint. Bei Männern kommt die Ehrlichkeit oft sehr spät, hier war es fast auf den letzten Drücker. Deshalb war es wichtig, dass er das mal hört.

Wie hat diese Zeit eure Freundschaft verändert?

In jener Zeit wäre unsere Freundschaft beinahe zerbrochen. Mittlerweile weiß er, in welche Stimmungslagen ich manchmal abrutschen kann, und wir haben gelernt, wie wir damit umgehen.

Du bist jetzt 38, hast auch eine Tochter – wie sehen deine Freundschaften heute aus?

Daran hat sich nicht viel geändert. Man sieht sich vielleicht etwas weniger, aber ich hinterfrage das gar nicht so sehr – ich nehme es eher so, wie es gerade kommt. Ich konzentriere mich ohnehin auf sehr wenige Freunde, aber dafür gute. Als ich noch jünger war, war ich dieser Typ, der durch die Stadt geht und Leute trifft. Irgendwann habe ich damit aufgehört.

Bekannt bist du vor allem durch deinen Song "Meine Soldaten". Nervt es, immer auf einen Hit reduziert zu werden?

Ja, voll. "Meine Soldaten" war nicht der beste Song, den ich gemacht habe, es ist nur der erfolgreichste. Ich habe den auch nicht zum erfolgreichsten Song gemacht, das machen andere Leute. Ein paar Radiosender haben das Lied viel gespielt – und dann mögen die Leute das auf einmal. Das hat viel mit Marketing zu tun. Ich habe da nichts ganz anders gemacht als bei allen anderen Liedern.

In vielen deiner Songs geht es ums Scheitern. Warum ist das Thema so wichtig für dich?

Ich habe das Gefühl, dass ich mehr scheitere als dass ich erfolgreich bin. Ich fühle nicht dieses Empowerment wie in den Liedern über Autos und Rolex-Uhren. Das finde ich langweilig, da habe ich den Impuls, dass ich das Gegenteil davon machen muss. Ich will lieber in den Arm genommen werden von jemandem, der sagt: Guck mal, bei mir läuft es auch schief.

Hast du mittlerweile gelernt, mit Misserfolgen umzugehen?

Nein, keineswegs. Ich lerne jedes Mal aufs Neue, mit irgendeinem Scheitern umzugehen. Aber es ist jedes Mal wieder schmerzhaft. Es fühlt sich an wie eine kleine Trennung, das kann man nicht lernen. Es tut einfach weh. Und dann ist es halt auch wieder vorbei.

Deine abgesagte Tour willst du im Winter nachholen. Glaubst du, das ist dann möglich und wie könnten die Konzerte dann aussehen?

Vielleicht, hoffentlich. Wahrscheinlich haben wir wegen Corona eh noch keine Tickets verkauft, weil keiner Lust hat, sich mit Menschen in einen Raum zu setzen. Aber die Musiker und Veranstalter brauchen das Geld, deshalb ist es auch nicht cool, diese Termine einfach abzusagen. Dann ist der Raum eben nur zu einem Drittel gefüllt. Es kann natürlich auch sein, dass wieder alles zugemacht wird. Aber das weiß wahrscheinlich nicht mal Christian Drosten.