von Ingo Scheel Heute erscheint Alice Coopers neues Album "Road". Im Interview spricht er über den Wahnsinn der 70er-Jahre – und warum er auch 50 Jahre später noch neue Alben veröffentlicht.

Mr. Cooper, auf Ihrem aktuellen Album dreht sich alles um das Leben auf Tournee.

Jeder Song ist eine aufgeblasene Version dessen, was unterwegs passiert. Ob das nun der "White Line Frankenstein" ist, der Trucker, der den Tourbus fährt und nur zu Hause ankommt, um seine Sachen am nächsten Tag wieder zu packen und erneut loszufahren. Oder ein Song wie "Alice", in dem es um diese überlebensgroße Version von mir geht, eine Kunstfigur, die ich kreiert habe, ein selbstverliebter Typ, der zum Fürchten ist, aber eben auch sehr witzig.