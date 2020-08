Sehen Sie im Video: Die Berlinerin Oumi Janta begeistert via Instagram sogar Alicia Keys.





Mit Rollerskates und Rythmus im Blut begeistert die Berlinerin Oumi Janta auf Instagram. "Jamskating" nennt sich der afrikanisch-amerikanischer Skating-Style. Eine Kombination aus Aerobic, Tanz und Breakdance auf Rollschuhen. Wenn die Mittzwanzigerin über Berlins Asphalt rollt, wirkt alles wie im Fluss… Eines ihrer Tanz-Videos wurde Ende Juni zum viralen Hit. Zuerst wurde es massenhaft auf Twitter verbreitet. Dann teilte Popsängerin Alicia Keys das 52 Sekunden lange Video auf ihrem Instagram-Kanal. Dort wurde der Clip über 1,2 Millionen mal aufgerufen - die gebürtige Senegalesin erlangte in kürzester Zeit Berühmtheit. Der Plattform "omr" verrät sie: "Das war der Moment, als es bei mir richtig losging mit Likes, Followern und Views." "Ich konnte das erst einmal gar nicht so richtig nachvollziehen, was da eigentlich gerade passiert." Mittlerweile folgen ihr auf Instagram knapp 800.000 - Zuvor waren es noch etwa 54.000. Auf Rollschuhen zum Instagram-Star: Oumi Janta hat es geschafft!

