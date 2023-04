Kompliment an ihre treuesten Fans: Anastacia kündigt Album mit Coverversionen deutscher Superhits an

US-Sängerin Kompliment an ihre treuesten Fans: Anastacia kündigt Album mit Coverversionen deutscher Superhits an

von Wiebke Tomescheit "Our Songs" soll das neue Album der Sängerin mit der Reibeisenstimme heißen, enthalten sind darauf englische Versionen deutscher Hits. Die Toten Hosen, die Scorpions und Unheilig zählen zu den gecoverten Künstlern.

Es gibt kaum etwas, mit dem Stars aus dem Ausland den Deutschen eine größere Freude machen können, als ihre bloße Existenz zu bemerken, so scheint es manchmal. Popstar Anastacia jedenfalls sorgt gerade für begeisterte Aufschreie – weil sie ein ganzes Album mit englischsprachigen Cover-Versionen deutscher Hits ankündigte. Fast so spannend also wie damals in den 60ern und 70ern, als manche Bands ihre englischen Songs fürs deutsche Publikum ebenso charmant wie ungelenk übersetzten. "Komm, gib mir deine Hand" von den Beatles ist da ein schönes Beispiel.

Vielleicht haben Sie schon lange nicht mehr an Anastacia gedacht? Die Frau mit der Bono-Sonnenbrille und der tiefen Reibeisenstimme hatte ihre erfolgreichste Zeit tatsächlich eher in den 2000ern – da allerdings produzierte sie mit Songs wie "Paid My Dues", "I'm Outta Love" oder "Sick And Tired" echte Ohrwürmer, die im Radio über Jahre rauf und runter liefen. Und all das, während sie eine Brustkrebstherapie überstehen musste. Mehrere Jahre lang war Anastacia ein Superstar in Deutschland.

Anastacia covert die Toten Hosen

Jetzt meldet sie sich wieder zu Wort und tut etwas sehr Kluges: Sie schmeichelt einem Publikum, das ihr immer gewogener war als jenes in ihrer amerikanischen Heimat. Und sie nimmt dessen Hits – und macht sie international verwertbar. Schon jetzt ist klar: Zahlreiche Deutsche werden neugierig in die neue Platte (die den Namen "Our Songs" tragen und im September erscheinen soll) reinhören, und für Fans in anderen Ländern sind es einfach eingängige Songs, deren Vorgeschichte sie in vielen Fällen vermutlich gar nicht kennen. Eine Win-Win-Situation.

Die erste Single-Auskopplung, "Best Days", basiert auf dem Tote-Hosen-Hit "Tage wie dieser" und deren Frontmann Campino soll begeistert auf Anastacias Vorhaben reagiert haben. Sogar "stolz" sei er gewesen, sagt die Sängerin. Ein weiterer Hit, den sie auf ihrem Album anglifizieren möchte: "Geboren um zu leben" von Unheilig. Zwei weitere Hits sind schon englischsprachig: "Forever Young" von Alphaville und die Powerballade "Still Loving You" von den Scorpions. Mehr ist über die Tracklist der neuen Platte noch nicht bekannt – es ist allerdings zu hoffen, dass noch überraschendere Nummern dabei sein werden.

"Best Days" jedenfalls ist ab heute auf allen Streaming-Plattformen erhältlich.

