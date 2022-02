Er war einer der erfolgreichsten musikalischen Strippenzieher Deutschlands. Und für Künstler wie Udo Lindenberg und Till Brönner weit mehr als ein Produzent. Ein Nachruf auf Andreas Herbig.

Udo wollte ihn unbedingt haben, den Produzenten, der niemals pennt, 'den großen mit den langen Ohren, den ganz langen Antennen und der Taschenlampe für die Tiefen der Seele': Andreas Herbig."

So steht es auf Udo Lindenbergs Homepage, in einem Text aus dem Jahr 2008, nicht besonders lang, aber mit einer fast seherischen Fähigkeit für das, was in den kommenden Monaten passieren sollte.

In den Jahren zuvor war es still gewesen um Lindenberg. Die großen Comeback-Ideen scheiterten oder zögerten sich bleiern hinaus. Bis besagter Andreas Herbig die Lichter im Hamburger Boogie Park Studio anknipste. Und mit ihnen ein neues Kapitel in Lindenbergs Lebenskarriere zum Leuchten brachte.

Andreas Herbig produzierte Udo Lindenberg

Das Duo Infernale, das jeder für sich längst genug Abgrundstaub und Höhenluft geatmet hatte, um sich auszukennen im Sehnen und im Sein und um die Brüchigkeit von beidem wusste, begann zu produzieren. Mit Vision, aber ohne Druck, ganz so, wie Udo es schätzt: "Man wird als Künstler heute oft zu einer Art Produktionsmaschine, zwei Monate. Fertig. In diesem Fall war mir aber die Zeit egal, alles ist flexibel. Wenn es ready ist, bringt man es einfach raus", sagte er damals.

Irgendwann waren Lindenberg, Herbig und dessen Produzenten-Kollegen Peter "Jem" Seiffert und Henrik Mentzel ready. Das Ergebnis: "Stark wie Zwei". Mit dem Album kletterten sie an die Spitze der Charts, bereits drei Monate nach Veröffentlichung erreichte es Platin- und Triple-Gold-Status. Udo Lindenberg war zurück. Klarer, näher, offener als lange. Und größer. Andreas Herbig sagte damals: "Für mich war's immer n‘ Traum, als Fan für ihn 'ne Platte zu machen, wie ich ihn gerne nochmal hören würde, wie ich auch glaube, dass alle Leute ihn eben auch fühlen und gerne hören würden, dass man nochmal so 'ne ganz persönliche und ehrliche Platte macht." Auch der Nachfolger "Stärker als die Zeit" entstand in Zusammenarbeit.

2008 überreichte Udo Lindenberg den Echo in der Kategorie Bester Produzent National an Andreas Herbig. © Sascha Radke/ / Picture Alliance

Aber auch abseits des Panik-Kosmos zählte Andreas Herbig, geboren 1966, mit insgesamt über 75 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten. Er arbeitete mit nationalen Künstlern wie Sasha, Till Brönner , Andreas Bourani, Deichkind und Ich + Ich, feierte international Erfolge mit Musikern wie Brandy oder Lil'Kim, produzierte das A-HA Comeback Album "Minor Earth, Major Sky" (2000). Zusammen mit Annette Humpe prägte er in den 90ern das Hamburger Boogie Park Studio, galt mit analogen Mischungen als gefragter Remixer für Weltstars wie P. Diddy oder Busta Rhymes, die ihn "Boogieman" nannten. In den Jahren 2008, 2010, 2012 und 2017 wurde Herbig als "erfolgreichster Produzent des Jahres" mit dem ECHO ausgezeichnet, 2017 stellte er mit Kollegen wie Joy Denalane und Wincent Weiss die Jury des deutschen Eurovision-Song-Contest.

Abschiedsworte von Till Brönner

Till Brönner, dessen Studioalbum "At The End Of The Day" Herbig 2010 produziert hatte, schreibt auf Anfrage des stern: "Andreas Herbig war für das deutsche Radio- und Musikbusiness über Jahrzehnte einer der wirksamsten Garanten für Hits und Wunderwaffe gegen jede Form von Langeweile. Er war der Songflüsterer, -schreiber und -notarzt, über alle Stile und Vorstellungen seiner Auftraggeber erhaben. Wenn keiner mehr weiterwusste, lief er erst zu Höchstform auf, und am Ende klang jeder Song, als hätte es ihn so schon immer gegeben. Eine Gabe, um die ihn Tausende beneidet haben. Wenn Herbig im Raum stand, kehrte die Zuversicht zurück. Auch ich verdanke ihm viel und bin in einer langen, langen Reihe von Kollegen, denen es auch so geht."

Von Udo Lindenbergs Seite wich Andreas Herbig seit dem Comeback 2008 nie ganz. Gemeinsam mit Jem Seifert und Henrik Menzel verantwortete er die musikalische Leitung und Produktion von Lindenbergs "MTV Unplugged – Live aus dem Hotel Atlantic". Zuletzt, als es Herbig gesundheitlich schlechter ging, standen die beiden in stetem Kontakt.

Am Montag ist Andreas Herbig im Alter von 55 Jahren gestorben. Über und an seinen Wegbegleiter schreibt Lindenberg uns am Dienstagabend:

andreas herbig und seine unsterbliche musik.

ich geh die straße runter, stark wie zwei – und du bist immer dabei.. ja, du bist wie immer schon ein pionier: du reist jetz schonmal vor und irgendwann folgen wir dir.

andreas hat sich in seinem leben für ne höhere flugbahn entschieden, das leben der "normalos" war nie sein ding;

wie ikarus – grüß die sonne, die deinen schönen, explosiven wahnsinn und dein großes genie befeuert!!

tiefster dank und auf ewig verbunden

dein sänger udo