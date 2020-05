Oliver Pocher hat sich in den vergangenen Wochen unzählige Feinde gemacht. Besonders auf Instagram, wo der Comedian scharf gegen Influencer und Blogger schoss, sie für ihren Umgang mit Product Placement kritisierte und immer wieder drangsalierte. Jetzt bekommt der 42-jährige Hobby-Mobber musikalischen Gegenwind.

Antilopen Gang veröffentlicht Oliver-Pocher-Diss-Track

Die Düsseldorfer Rap-Gruppe Antilopen Gang hat sich seiner angenommen und einen Diss-Track veröffentlicht. "Kleine miese Type" heißt der Song, der auf dem Youtube-Kanal der Band schon über 80.000 Mal aufgerufen wurde. Darin rappen die Musiker: "Oli Pocher ist nicht clever, Oli Pocher ist nicht komisch, Oli Pocher ist nicht doppelbödig, er ist nicht ironisch, Oli Pocher ist nicht überraschend und auch nicht sympatisch, dass dieser Typ als lustig gilt, ist nur noch tragisch."

Der Titel des Songs bezieht sich auf Harald Schmidt, der Pocher mal in seiner Sendung als "Kleine miese Type" bezeichnete. Eine Beleidigung, die den Komiker damals zu treffen schien.

"Keine Größe, keine Aura, keine Haltung"

"Oli Pocher ist brutal dumm, er hat keine Größe, keine Aura, keine Haltung", rappt die Gruppe weiter. "Oli Pocher spielt sich auf, für so wenig Talent nimmt der sich viel zu viel raus", so das vernichtende Statement der Musiker.

Er wäre so gerne provokant, so die Band, doch dabei sei er nur "gefallsüchtig" und ein "Ranschmeißer". "Oli auf Insta, moralisch will er sein. Kein Plan von gar nix", lautet das musikalische Urteil der Musiker um Frontmann Danger Dan. Pocher trete nur nach unten und nehme sich explizit diejenigen vor, "die gegen ihn nicht punkten". Eine Kritik, die dem Comedian in den vergangenen Wochen immer wieder an den Kopf geworfen wurde. Und die Band spricht sogar eine Warnung aus. "Falls eine Influencerin sich umbringt, ist Oli Pocher schuld. Und seine ganzen Kumpels", so eine Zeile in dem Track. Die Band positioniert sich klar: "Alle, die diesem Mann noch etwas abgewinnen können, sind nicht willkommen auf Konzerten der Antilopen Gang", rappen sie.

Aktivistin mit klaren Worten gegen Pocher

Um ihren Punkt noch zu unterstreichen, ist am Ende des Musikclips ein Video aus einer alten "Durch die Nacht"-Sendung auf Arte eingeblendet, in der Moritz Bleibtreu Pocher rät: "Oliver, du musst wissen, Provokation alleine, ohne Hintergrund, ist nichts wert. Das ist vielleicht mal ein gutes Mittel, um mal ein paar Idioten zu beeindrucken, verstehste?"

Darüber hinaus blendet die Band eine Botschaft der Aktivistin Huschke Mau ein. Denn Pocher hatte kürzlich im Streit mit Influencerin Anne Wünsche nicht nur Wünsches Erotikfilme aus ihrer Jugend aufgegriffen, sondern auch die Vergangenheit von Wünsches Freundin Kim Zarwell thematisiert. "Du zerrst an die Öffentlichkeit, was diese Frauen für Geld mit sich machen lassen – und setzt sie damit ordentlich herab. Du willst, dass die beiden von Dir geouteten Frauen sich schämen. Aber weisst Du was? Ich will, dass DU Dich schämst", schimpft Mau.

In den Kommentaren unter dem Youtube-Video erhält die Band viel Zuspruch. "Wie die Kids sagen: Ehre genommen", schreibt ein Nutzer trocken.