Das Musikmagazin Rolling Stone hat Aretha Franklin zur besten Sängerin aller Zeiten gewählt. Die Kanadierin Céline Dion schaffte es überraschend nicht auf die Liste. Das stößt auf ein gewisses Unverständnis.

Aretha Franklin führt die aktuelle Liste der besten Sängerinnen und Sänger aller Zeiten des Musikmagazins "Rolling Stone" an. So weit, so nachvollziehbar. Die US-Soulsängerin, die 2018 verstarb, war als "Queen of Soul" und mit unverkennbaren Hits wie "Respect" in die Musikgeschichte eingegangen.

Für deutlich mehr Verwunderung sorgte hingegen, dass es die fünffache Grammy-Gewinnerin Céline Dion gar nicht erst unter die Top 200 geschafft hat. "Bei allem Respekt: Céline Dion, die wohl beste Gesangstechnikerin aller Zeiten, nicht in diese Liste aufzunehmen, grenzt an Verrat", schrieb etwa Musikproduzent Jamie Lambert auf Twitter. In der britischen Zeitung "Daily Mail" hieß es: "In den Top Ten auf der Rolling-Stone-Liste gibt es keine großen Überraschungen, außer dass Dion übergangen wurde." Die 54-Jährige äußerte sich zunächst nicht selbst dazu.

Aretha Franklin auf Platz 1, Whitney Houston auf Platz 2

Das Blatt veröffentlichte zum Start ins neue Jahr eine aktualisierte Liste der "200 größten Sängerinnen und Sänger aller Zeiten". Die Plätze zwei und drei belegen R&B-Star Whitney Houston und Soulpionier Sam Cooke, der mit "A Change is Gonna Come" einen der wichtigsten Songs der US-Bürgerrechtsbewegung sang.

"Rolling Stone" veröffentlichte erstmals 2008 eine Liste der 100 größten Sängerinnen und Sänger. Zur nun veröffentlichte Aktualisierung schrieben die Autorinnen und Autoren: "Bevor Sie anfangen zu lesen (und zu kommentieren), denken Sie bitte daran, dass dies die Liste der größten Sängerinnen und Sänger ist, nicht die Liste der größten Stimmen." Weitere bekannte Musikerinnen und Musiker, die es nicht auf die Liste schafften, sind unter anderem Dionne Warwick, Diana Ross und Sting.