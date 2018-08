Ihre Stimme hat Generationen von Musikfans verzaubert. Aretha Franklin, Queen of Soul und die erste Frau, die 1987 in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurde. Ihre Karriere reichte über sechs Jahrzehnte. Am Donnerstag ist Aretha Franklin im Alter von 76 Jahren gestorben. Weltweit trauern Fans und Weggefährten, wie der Motown-Sänger Smokey Robinson. Er lernte Aretha kennen, als er acht Jahre war. "Ihr Bruder Cecil erzählte uns, dass die Familie gerade erst aus Buffalo, New York nach Detroit gezogen war. Die Familie wohnte auf dem Boston Boulevard, wo die schicken Häuser standen, mitten im Ghetto, das war eine seltsame Gegend. Das wollten wir uns anschauen und als wir das Haus betraten, hörte ich Musik. Jemand spielte Klavier und aus dem Zimmer klang eine Kinderstimme. Ich linste hinein und da saß Aretha. Sie war vielleicht fünf oder sechs Jahre alt und sie sang und spielte fast schon, wie sie es später als Erwachsene tat." Robinson erinnert sich auch eine Anekdote, die sich um einen ihrer größten Hits rankt. "Als Aretha bei Columbia Records war, nahm sie "Try a Little Tenderness" auf, ein Standard Song aus dem Great American Songbook. Und dann nahm Otis Redding die Nummer ebenfalls auf, wir tourten damals alle viel zusammen und machten gemeinsame Shows. Otis sagte also zu Aretha: "Bei dem Song hab' ich Dich wohl geschlagen." Er hatte den Song leicht verändert. Und sie sagte, 'na warte, Dir zeig' ich's' und nahm einen seiner Songs auf: "Respect". Soweit ich mich erinnere war das das einzige Mal, dass Aretha sich eine Art Wettkampf mit jemandem im Showgeschäft lieferte. Aber nur auf eine liebevolle Weise." Nicht nur in den Charts verschaffte sich Aretha mit diesem Song R-E-S-P-E-C-T Respekt. "Die Menschen sollen sich daran erinnern, dass sie nicht nur eine großartige Künstlerin war, sondern auch eine Aktivistin, besonders für die Schwarzen und ihre Bürgerrechtsbewegung. Als das alles anfing, war sie mittendrin. Wir alle waren das, aber sie war sehr aktiv und sehr eng mit Dr. Martin Luther King und Reverend Ralph Abernathy verbunden. Das kam durch ihren Vater, der einer der wichtigsten Prediger im Land war." 1968 sang Aretha Franklin bei der Beerdingung von Martin Luther King und mehr als vierzig Jahre später bei der Amtseinführung von Präsident Barack Obama. Nun ist ihre Stimme für immer verklungen. Aber den trauernden Fans bleiben ihre zigfach preisgekrönten Lieder. Im Laufe ihrer Karriere erreichte Aretha Franklin 18 Grammys und 25 Goldene Schallplatten.